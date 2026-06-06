錯搭公車快車道肉身擋車近10分鐘 退休大叔挨告強制罪判刑

高雄羅姓男子在馬路中以肉身擋車，不讓公車駛離，被依強制罪提告判刑。示意圖，非當事車輛。（資料照）

高雄市一名退休大叔去年3月在岡山區成功路上，因晚一步未能及時在站牌搭上公車，一氣之下猛追公車上快車道，趁公車在路口等紅燈時，要求司機開門上車被拒，竟直接在馬路中以肉身擋車近10分鐘，被依強制罪提告，一審法官判他拘役20日，他不服上訴二審被駁回確定。

判決指出，退休的羅男去年3月30日下午1時55分許，因慢一步未能即時在岡山區成功路「台上站」搭上港都客運公車，眼睜睜看公車駛入成功路快車道，羅為了搭上公車，追上路口停等紅燈的公車，並到車輛前方，向司機表示欲上車，但司機示意這樣太危險，規定不能這麼做拒絕開車門。

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羅竟以大塑膠袋數袋、行李背包放置於公車前，並以自己身體擋在馬路中不讓公車離開，雙方在馬路上僵持近10分鐘，被告辯稱，他為了趕公車，公車比預定時間早到站，錯過此班公車，就必須在大太陽下再等1小時，是公車司機有錯在先。

公車司機則說，當時看見「台上站」前後10公尺沒有候車乘客，故未完全停車靠站，且公車離站後為乘客及交通安全，不得任意開啟車門使乘客上下車。

橋頭簡易庭審酌被告僅因自己未能及時搭乘上開公車，強令依規定無法在非公車站牌處使乘客上車之告訴人讓被告上車，實屬不該；但念其犯後終能坦承犯行，因告訴人無和解意願而未達成和解，依強制罪判他拘役20日，得易科罰金2萬元，經被告上訴二審被駁回，全案定讞。

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