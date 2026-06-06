為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    錯搭公車快車道肉身擋車近10分鐘 退休大叔挨告強制罪判刑

    2026/06/06 14:12 記者蔡清華／高雄報導
    高雄羅姓男子在馬路中以肉身擋車，不讓公車駛離，被依強制罪提告判刑。示意圖，非當事車輛。（資料照）

    高雄羅姓男子在馬路中以肉身擋車，不讓公車駛離，被依強制罪提告判刑。示意圖，非當事車輛。（資料照）

    高雄市一名退休大叔去年3月在岡山區成功路上，因晚一步未能及時在站牌搭上公車，一氣之下猛追公車上快車道，趁公車在路口等紅燈時，要求司機開門上車被拒，竟直接在馬路中以肉身擋車近10分鐘，被依強制罪提告，一審法官判他拘役20日，他不服上訴二審被駁回確定。

    判決指出，退休的羅男去年3月30日下午1時55分許，因慢一步未能即時在岡山區成功路「台上站」搭上港都客運公車，眼睜睜看公車駛入成功路快車道，羅為了搭上公車，追上路口停等紅燈的公車，並到車輛前方，向司機表示欲上車，但司機示意這樣太危險，規定不能這麼做拒絕開車門。

    羅竟以大塑膠袋數袋、行李背包放置於公車前，並以自己身體擋在馬路中不讓公車離開，雙方在馬路上僵持近10分鐘，被告辯稱，他為了趕公車，公車比預定時間早到站，錯過此班公車，就必須在大太陽下再等1小時，是公車司機有錯在先。

    公車司機則說，當時看見「台上站」前後10公尺沒有候車乘客，故未完全停車靠站，且公車離站後為乘客及交通安全，不得任意開啟車門使乘客上下車。

    橋頭簡易庭審酌被告僅因自己未能及時搭乘上開公車，強令依規定無法在非公車站牌處使乘客上車之告訴人讓被告上車，實屬不該；但念其犯後終能坦承犯行，因告訴人無和解意願而未達成和解，依強制罪判他拘役20日，得易科罰金2萬元，經被告上訴二審被駁回，全案定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播