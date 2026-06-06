路邊水果別亂採！ 恐觸法付出天價賠償金

偷摘荔枝將面臨刑責與天價賠償金。（記者蔡宗勳攝）

目前正值荔枝採收季節，嘉義縣淺山區處處可見紅透透、沉甸甸的荔枝掛在樹上，令人垂涎三尺。有些人看到路邊的荔枝，往往禁不起美味誘惑出手採摘，不僅造成園主的損失，行為也觸法，面臨刑責與天價賠償金。

番路鄉仁義潭環潭公路一處果園有棵長在路邊的荔枝，近期結實纍纍、紅亮誘人，成為路過騎士與遊客矚目的焦點。但也因為過於「貼近道路」，經常遭到缺乏公德心的路人順手牽羊。

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面對防不勝防的「採果賊」，園主不勝其擾，忍無可忍之下，在樹上張掛一面極具震撼力的告示牌，上面寫著「監視錄影中，此處為私人果園請勿進入採果，如經發現送辦罰十萬元」，警告偷荔枝將被移送法辦並求償十萬元，代價很高。

許多民眾常有錯誤認知，認為路邊樹上的水果沒人管或覺得只摘一兩顆嚐鮮不算偷。但法律專家提醒，不論果樹是否緊鄰馬路、有沒有圍籬，只要是私人栽種的作物，未經允許擅自採摘，在法律上就構成《刑法》的竊盜罪，屬於公訴罪，無法私下了結。

原本幾十塊錢就能在市場買到的美味荔枝，如果只因為一時鬼迷心竅在路邊偷摘，換來的代價卻是刑事前科與十萬元的求償金。

為防止荔枝被偷摘，園主在樹上張掛警告牌。（記者蔡宗勳攝）

番路鄉仁義潭環潭公路路邊紅透透的荔枝令人垂涎三尺。（記者蔡宗勳攝）

番路鄉仁義潭環潭公路路邊的荔枝結實纍纍景象。（記者蔡宗勳攝）

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