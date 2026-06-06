北檢新大樓規劃出爐 264坪綠地、藝文空間回饋地方

因應案件量及司法保護業務持續增加，北檢與高檢署現有辦公空間已不敷使用，且辦公地點分散，法務部已於2021年核定興建新檢察大樓。（資料照）

因應案件量及司法保護業務持續增加，台北地檢署與高檢署現有辦公空間已不敷使用，且辦公地點分散，法務部已於2021年核定興建新檢察大樓，基地位於中華路、貴陽街與延平南路口。北檢昨舉辦第二次地方說明會，針對交通影響、陳抗管理及睦鄰措施等議題與地方居民交換意見。

北檢去年10月曾舉辦首場說明會蒐集地方意見，本次再邀集相關權責機關回應居民關切事項。會中由工程顧問公司說明交通影響評估結果，指出新建案屬辦公機關用途，開發強度較低，預估交通衍生量有限，對周邊道路影響不大。

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針對民眾關心的陳抗問題，中正第一分局表示，長沙街、延平南路及貴陽街現行均屬集會遊行禁制區，中華路及貴陽街則為主要幹道，不致影響居民通行；若有違法陳抗行為，警方也將依法嚴正執法，維護地方安寧。

此外，北檢也提出多項睦鄰規劃，包括設置約40坪具獨立出入口的公共空間，供社區青少年法律教育、法律講座及公益展售活動使用；貴陽街側規劃約264坪戶外綠地，打造休憩空間與都市花園；另於一樓大廳設置藝文展示區，展出在地創作、更生藝品及公共藝術作品，並透過藝術或數位方式保存原址歷史記憶。

北檢說明，對於地方提出的不同意見與訴求均高度重視，未來將持續透過多元管道與居民溝通，並邀請里長及里民代表共同參與睦鄰設施設計，希望結合博愛特區特色及在地歷史文化，帶動西門商圈發展，共創地方與司法機關雙贏局面。

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