毒駕比例達6成！ 埔里警3天專案查獲喪屍煙彈、海洛因

許姓騎士身上的疑似海洛因粉末和吸食器，毒品快篩呈現陽性。（埔里警方提供）

埔里警分局連續3天執行毒駕專案，見開車、騎車有異樣的即攔停，3天攔查到5人，2人酒後騎車，1人吸喪屍煙彈後騎車，還有2機車騎士各吸食海洛因和吸食安非他命，身上有毒品和吸食器，快篩也呈現陽性，吸食海洛因男子經南投檢方羈押禁見獲准。

埔里警分局在5月28日到30日執行毒駕專案，在重要路口設攔檢點，有騎車、開車歪斜或有異樣的就攔下受檢。首日和30日各攔下騎出邊線的機車和騎車不穩、未戴安全帽的微型電動二輪車，兩名騎士被攔下就聞到酒味，機車騎士經檢測酒測值每公升達0.55毫克，已觸犯公共危險罪嫌移送法辦，微型電動二輪車騎士拒測開罰。

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28日另外也攔下一名騎車怪異騎士，疑似吸食喪屍煙彈，身上也有疑似使用的煙具，經唾液快篩也呈現陽性反應。

29日則在巡邏時，發現一部機車不穩，許姓駕駛精神恍惚、說話怪怪的，其背包內有疑似海洛因毒品和吸食器。搭載的沈姓女子包包內，也有疑似安非他命粉末和吸食器，兩人的毒品反應都是陽性，許男經南投檢方聲押禁見獲准。

3天查獲5人就有3人涉毒駕，毒駕人數占查獲人數的6成，由於毒駕與酒駕均會嚴重影響駕駛判斷與反應能力，對道路使用者造成高度風險，埔里警方強調，將持續加強路檢盤查、溯源斷根，守護民眾生命財產安全。

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5月28日凌晨攔下酒駕機車騎士，酒測值達0.55毫克。（埔里警方提供）

年輕機車騎士身上疑似施用喪屍煙彈的煙具。（埔里警方提供）

沈姓女騎士毒品快篩也呈現陽性，身上也有吸食器。（埔里警方提供）

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