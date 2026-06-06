3歲童墜天井重殘2-2》社區管委會能否主張過失相抵？法界兩派見解

採光罩破裂造成的意外事件不時發生，業主應設置請勿踩踏警語，並注意年久導致的脆化問題。示意圖，非本案當事地點。（資料照，民眾提供）

南投一名3歲男童踩破社區大樓天井採光罩，墜落至地下一樓重傷，成為極重度身心障礙無法自理生活，男童母親狀告管委會求償，男童母親本身也有疏於照顧的過失，社區管委會能否主張過失相抵、抵免賠償金？最高法院承審庭認為過往判決見解有歧異，提案至民事大法庭尋求統一見解。法界解讀，「肯定說」認為依應過失比例分擔賠償責任，不能由加害人獨自扛責，「否定說」則是認為未成年人也是獨立個體，權益應受法律保障，不應由子女承擔家長的過失。

最高院承審庭認為應採「肯定說」，男童的行為是這起事故發生的直接原因，雖然他是沒有識別能力的幼童，沒有違反注意義務可言，但為了平衡賠償責任、誠信原則，法院可依民法規定，扣除家長的過失責任比例，減輕或免除管委會的賠償金額。

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法界認為，民法271條規定，當被害人也有過失時，加害人得減輕或免除賠償金額，其立法目的在於平衡被害人與加害人的賠償責任，基於誠實信用原則，由法院斟酌減輕、免除加害人的賠償金，以免一律由加害人全扛，即失之過酷。

至於「否定說」，則是強調保護未成年人的權益，未成年人不須承擔法定代理人的過失，從而減免加害人的賠償金額。承審庭認為，未成年人既然因其法定代理人的照顧或施惠而享受利益，則法定代理人未盡監督、保護義務，致使未成年人做出造成損害的行為，自應承擔所生的風險。

承審庭憂心，如果採用否定說，法院不得扣除父母的過失責任金額，而只能判加害人（管委會）全額賠償，則後續還會衍生管委會再向家長請求依過失比例賠償的官司，若父母有資力，就要再打一次官司，若父母沒錢，就只能由只有一半或更少過失責任的管委會，負起全部賠償責任，顯有不公。

最高院承審庭認為應採「肯定說」，男童的行為是這起事故發生的直接原因，雖然他是沒有識別能力的幼童，沒有違反注意義務可言，但為了平衡賠償責任、誠信原則，法院可依民法規定，扣除家長的過失責任比例，減輕或免除管委會的賠償金額。

法界認為，民法271條規定，當被害人也有過失時，加害人得減輕或免除賠償金額，其立法目的在於平衡被害人與加害人的賠償責任，基於誠實信用原則，由法院斟酌減輕、免除加害人的賠償金，以免一律由加害人全扛，即失之過酷。

至於「否定說」，則是強調保護未成年人的權益，未成年人不須承擔法定代理人的過失，從而減免加害人的賠償金額。承審庭認為，未成年人既然因其法定代理人的照顧或施惠而享受利益，則法定代理人未盡監督、保護義務，致使未成年人做出造成損害的行為，自應承擔所生的風險。

承審庭憂心，如果採用否定說，法院不得扣除父母的過失責任金額，而只能判加害人（管委會）全額賠償，則後續還會衍生管委會向家長請求依過失比例賠償的官司，若父母有資力，就要再打一次官司，若父母沒錢，就只能由只有一半或更少過失責任的管委會，負起全部賠償責任，顯有不公。

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