3歲童墜天井重殘2-1》母不在場看顧 提告管委會掀法律論戰

最高法院認為男童沒有行為辨識能力，法定代理人即其母親也有過失責任，法院是否可依民法第217條第3項規定，減輕或免除加害人的賠償金額？以往類似的確定判決意見有歧異，經徵詢民事各庭意見，仍無定見，提案送交民事大法庭，尋求統一法律見解，大法庭審理中。圖為最高法院。（資料照）

南投埔里鎮一名3歲廖姓男童，2014年8月因單親母親外出工作，由外婆在家照顧，男童趁機獨自於租住處的社區一樓中庭玩耍，跨越僅90公分的圍欄，攀爬到天井採光罩的頂端，採光罩因年久失修而脆化破裂，男童跌落至地下一樓停車場，頭部撞傷致顱內出血，外婆聽到哭叫聲發現，立即抱著衝到埔基醫院急救，雖救回一命但造成腦傷，不時大小便失禁，領有極重度身心障礙證明，生活不能自理，須由看護全日照料。

男童母親狀告管委會，主張天井設置與管理有缺失，求償兒子的終身看護費、勞動力減損共1200萬餘元，管委會主張男童母親放任3歲童獨自玩耍未予照料，也有一半過失。法院一審認定母親應負85%責任，判管委會應賠154萬元；更一審認為雙方責任各50%，改判管委會應賠284萬元。兩造都上訴。

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最高法院承審庭認為，原告是3歲男童，沒有行為辨識能力，法定代理人即其母親也有過失責任，法院是否可依民法第217條第3項規定，減輕或免除加害人的賠償金額？以往類似的確定判決意見有歧異，經徵詢民事各庭意見，仍無定見，日前提案送交民事大法庭，尋求統一法律見解，大法庭審理中。

承審庭提出過往判決的兩種法律見解，一是「肯定說」，主張民法上的代理人應包括法定代理人，可類推適用於民法第217條「被害人與有過失」規定，權利人的法定代理人的過失 ，可視同權利人的過失，適用「過失相抵」法則，無論被害人是否有辯識能力，加害人都適用相抵減、免原則，扣除父母的責任比例，酌減賠償金。這也是本案承審庭希望採取的見解。

二是「否定說」，認為父母是未成年子女的法定代理人，有保護教養的權利及義務，法律為未成年人設置法定代理人制度的目的，是為了保護兒少權益，如果法定代理人未盡保護教養的義務，本身也是構成子女向第3人求償的原因，那麼，除非子女的行為違法，才可例外準用「代理人與有過失」條款，否則，基於保護未成年人利益的原則，不得使未成年子女承受法定代理人的過失責任。

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