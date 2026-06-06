阿公日治種到現在！清水百名老農拉布條 軍方不賠就北上總統府抗議

清水農民拉布條要求國防部補償。（記者張軒哲攝）

台中市清水區多名農民日治時期向軍方承租土地種水稻，軍方近年想收回土地，多次協調未果，對簿公堂，今（6）日上午100多位農民拉布條抗議，軍方未派員到場受理陳情，農民要求軍方賠償農民才能收回土地，否則將北上總統府抗爭。國防部今日表示，一切依法辦理，會持續與農民溝通。

早期清水地區農民向軍方承租農地耕作，並成立清水合作農場，多年來代管農地，每年向農民收租金，再交給軍方。場長鄭明峰說，自1989年軍方片面毀約，說承租農民占用，沒有租賃關係，之後每年收取的租金提存在法院，國防部要收回數十公頃農地，大約影響220戶農民。

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近年清水合作農場與軍方多次協調，均無法達成共識，農民痛批國防部欺壓弱勢佃農，楊姓老農說，從阿公就開始在鎮政路旁耕作2分多農地，現在說收回就收回，都沒有任何補償金，實在太不合理。

鄭明峰說，現在的承租人祖先自日治時代耕種至今，已經80多年，本來是合法承租，軍方一紙命令全面收回也不補償，多次協商結果軍方只有一句話「你們去法院告」，軍方就在耕地上插牌，5月底要收回土地，這些耕地目前一分地大概市價將近一億元，但農民只有要求2百多萬元賠償金，軍方都不肯給。

國防部表示，法院已判決雙方沒有租賃關係，農民是違法佔耕多年，會持續與農民溝通。

清水農民拉布條要求國防部補償。（記者張軒哲攝）

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