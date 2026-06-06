2歲女童萱萱遭虐死！王婉諭揭3度漏接 批跨縣市制度漏洞成煉獄

時代力量黨主席王婉諭痛批「一主責多協力」原則淪為「無人負責」，呼籲衛福部徹底檢討跨縣市漏洞並修法。（資料照，記者廖雪茹攝）

台中2歲女童萱萱遭虐致死案引發社會譁然，時代力量黨主席王婉諭指出，在萱萱遇害前曾有過3次被救回的機會，卻因鄰居與路人報警時未獲積極徹查，加上台中與台南家防中心在跨縣市個案銜接上出現責任歸屬不清的制度漏洞，導致女童在離世前整整67天無任何社工訪視。王痛批「一主責多協力」原則淪為「無人負責」，呼籲衛福部徹底檢討跨縣市漏洞並修法。

據了解，2歲萱萱生前長期遭母親同居林姓男友施虐，不僅曾被丟進洗衣機、關進衣櫃及廁所，還遭毆打、重摔、綑綁及燙傷等凌虐，外界將萱萱案形容為「剴剴案2.0」，今年2月14日不幸因顱腦損傷併發敗血症死亡。

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對此，王婉諭指出，曾有過3個機會可以救回萱萱，第一個機會是萱萱的媽媽，林男每次施虐，媽媽幾乎都在一旁目睹，甚至曾傳訊息給朋友說自己「很怕女兒發生意外」，但她始終沒有報警；第二個機會是去年12月6日，一名路人看到萱萱坐在機車上滿臉瘀傷而報警，但警察找到林男後，林男辯稱「孩子是跌倒的」並拒絕提供地址供警訪查，案件就此為止。

最後一個機會發生在12月9日，大樓鄰居看到萱萱臉上有「熊貓眼」懷疑家暴而報警，警察進屋看到一家人正在吃飯、現場無異狀，詢問媽媽同樣得到「摔倒」的答案。雖然警察仔細看了萱萱雙眼明顯瘀青、左前額腫脹，但因沒有直接證據且鄰居未目睹施暴過程，最終決定拍照留存，並以「脆弱家庭」分類通報給台中市社會局。誰也沒想到，這個分類的選擇，成為了整件事情的關鍵。

王婉諭表示，目前台南市政府已啟動制度檢討，應該優先啟動跨轄協助，讓案發地主管機關介入調查，衛福部也宣布要展開調查，釐清責任歸屬。但最重要的是，衛福部應該認真檢討，跨縣市之間的制度漏洞到底該怎麼補起來，把握「兒少權法」的修法機會，釐清跨縣市的強制移轉機制。同時也要修正第一線風險辨識的標準認定，否則，如果每次都只等到事發後才召開「重大兒虐檢討會議」，那也只是拿更多孩子的生命去冒險。「一主責多協力」的原則，不能變成「無人負責」的結果。

王婉諭說，不管是剴剴也好、萱萱也好，我們都曾有過接住他們的機會，但制度的漏洞，卻讓他們活在煉獄中，失去了長大的機會。她無法理解為什麼有人能像林男一樣，犯下如此噁心的暴行，但我們能做的事情，就是設法建構起一個安全網，努力接住這群孩子。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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