為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    只因被看一眼就動刀？花蓮男持美工刀傷人 身上查獲彩虹菸

    2026/06/06 11:07 記者花孟璟／花蓮報導
    王姓男子拿美工刀傷人，因為脾氣暴躁被警方依法管束。（警方提供）

    王姓男子拿美工刀傷人，因為脾氣暴躁被警方依法管束。（警方提供）

    花蓮吉安鄉王姓男子拿美工刀傷害路人，警方獲報後趕赴現場，發現持刀傷人的王姓男子情緒暴躁激動，傷害的原因竟然只是在路上被路人看一眼，警方隨後在王男身上查獲12支彩虹菸，也有毒品反應，幸好受害者傷口不深。

    涉案的30歲王姓男子情緒激動，看到警察還是很火爆，馬上被依法管束；受傷35歲賴姓男子左後背則遭美工刀劃傷，所幸並無生命危險。

    警方調閱現場監視器釐清，原來是本月4號下午，賴男騎乘機車路過吉安鄉吉祥一街時，只因賴男眼神有對到王男，就突然被路旁的王男無故挑釁，賴男心生不滿下車理論，雙方爆發扭打，過程中王男持美工刀揮舞，導致賴男背部遭劃傷。

    警方隨後將雙方帶回派出所釐清案情，並依刑法傷害罪將2人逮捕。警方也對王嫌進行附帶搜索，在其隨身物品中查獲彩虹菸12根，經毒品快篩呈現第二級毒品PMMA陽性反應，全案依刑法傷害罪及毒品危害防制條例罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

    吉安分局強調，警方對於任何形式的暴力行為絕不寬貸，勢必依法嚴辦，以維護社會治安與秩序。

    屬於新興毒品的彩虹菸，吸食後會產生興奮感，隨後會出現幻聽、幻覺，導致情緒起伏劇烈、脾氣暴躁，甚至出現暴力或自殘行為，戕害身心健康，警方呼籲民眾不要輕易試毒。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    傷人的王姓男子身上被搜出12隻彩虹菸。（警方提供）

    傷人的王姓男子身上被搜出12隻彩虹菸。（警方提供）

    美工刀。（警方提供）

    美工刀。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播