只因被看一眼就動刀？花蓮男持美工刀傷人 身上查獲彩虹菸

王姓男子拿美工刀傷人，因為脾氣暴躁被警方依法管束。（警方提供）

花蓮吉安鄉王姓男子拿美工刀傷害路人，警方獲報後趕赴現場，發現持刀傷人的王姓男子情緒暴躁激動，傷害的原因竟然只是在路上被路人看一眼，警方隨後在王男身上查獲12支彩虹菸，也有毒品反應，幸好受害者傷口不深。

涉案的30歲王姓男子情緒激動，看到警察還是很火爆，馬上被依法管束；受傷35歲賴姓男子左後背則遭美工刀劃傷，所幸並無生命危險。

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警方調閱現場監視器釐清，原來是本月4號下午，賴男騎乘機車路過吉安鄉吉祥一街時，只因賴男眼神有對到王男，就突然被路旁的王男無故挑釁，賴男心生不滿下車理論，雙方爆發扭打，過程中王男持美工刀揮舞，導致賴男背部遭劃傷。

警方隨後將雙方帶回派出所釐清案情，並依刑法傷害罪將2人逮捕。警方也對王嫌進行附帶搜索，在其隨身物品中查獲彩虹菸12根，經毒品快篩呈現第二級毒品PMMA陽性反應，全案依刑法傷害罪及毒品危害防制條例罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

吉安分局強調，警方對於任何形式的暴力行為絕不寬貸，勢必依法嚴辦，以維護社會治安與秩序。

屬於新興毒品的彩虹菸，吸食後會產生興奮感，隨後會出現幻聽、幻覺，導致情緒起伏劇烈、脾氣暴躁，甚至出現暴力或自殘行為，戕害身心健康，警方呼籲民眾不要輕易試毒。

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傷人的王姓男子身上被搜出12隻彩虹菸。（警方提供）

美工刀。（警方提供）

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