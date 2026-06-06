4歲童身上藏傷...... 鄰居機警報案 驚揭生母調製毒咖啡害兒誤飲

4歲童疑誤飲毒咖啡，導致出現發展遲緩的症狀。示意圖。（資料照）

高雄一名4歲幼童被父親托給鄰居照顧，鄰居看到小孩身上有傷，擔心小朋友受虐，偷偷報警求援，檢警發現小朋友體內愷他命濃度高達驚人的20160pg/mg，且同時吞下「喵喵」等4種毒品，導致疑似發展遲緩，法官將將不顧幼子安危在屋內調配毒飲料的張姓生母，依妨害未滿7歲之人發育罪判徒刑1年6月。

判決指出，家住鳳山的張姓女子，在住處將含有毒品成分之毒咖啡包摻入飲料中飲用，4歲幼子疑不慎誤喝；去年1月，小朋友因無人照顧，被父親送往鄰居家，鄰居驚見孩子身上有不明傷勢，機警通報後由社會局家防中心協助安置。

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檢警隨後採取男童毛髮送往高醫大檢驗，赫然檢出愷他命濃度高達20160pg/mg、去甲基愷他命424pg/mg、喵喵52pg/mg及去氯愷他命30pg/mg等高濃度4種毒品反應，狠心生母的惡行才因此曝光。

高醫大診斷證明與社會局個案輔導報告均指出，4歲童正處於大腦、體內器官迅速成長的關鍵期，長期身處毒品環境，目前已出現疑似發展遲緩的嚴重後遺症；高雄地方法院審理時，法官認為，張女身為人母本應愛護幼子，竟不顧幼兒身心發育尚未健全，在同處一室時施用毒品致孩子誤飲，所為實有不該，考量她坦承犯行、態度尚可，判徒刑1年6月，可上訴。

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