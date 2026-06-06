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    運將酒後開大貨車上路 新店警10分鐘連攔2酒駕

    2026/06/06 10:28 記者鄭景議／新北報導
    47歲陳姓男子前日清晨駕駛大貨車行經新北市新店區安和路三段時，因臉部泛紅顯露酒容，遭巡邏路檢的新店分局員警攔查。（記者鄭景議翻攝）

    47歲陳姓男子前日清晨駕駛大貨車行經新北市新店區安和路三段時，因臉部泛紅顯露酒容，遭巡邏路檢的新店分局員警攔查。（記者鄭景議翻攝）

    47歲陳姓男子前日清晨駕駛大貨車行經新北市新店區安和路三段時，因臉部泛紅顯露酒容，遭巡邏路檢的新店分局員警攔查，測得酒精濃度高達每公升0.41毫克，被依公共危險罪嫌當場逮捕移送法辦。在此案查獲前僅十分鐘，警方才剛在同一路段攔下一名酒駕的57歲郭姓男子，十分鐘內連破2起酒駕。

    新店分局表示，安康派出所員警前日清晨在安和路三段執行機動取締酒駕路檢勤務，針對清晨上班尖峰時段的易違規路段加強攔查。清晨6時58分許，員警先發現騎乘機車經過的郭男神情緊張，上前攔查時聞到濃厚酒氣，經提供礦泉水讓郭男漱口並實施檢測，酒精濃度為每公升0.18毫克，依法製單舉發並扣押車輛與牌照。

    不料，僅僅過了10分鐘，於上午7時8分許，員警又在同一路段發現駕駛大貨車的陳男面帶酒容，隨即上前攔停。經實施酒精呼氣測試，陳男的酒測值高達每公升0.41毫克，已明顯超過公共危險罪的法定標準。由於大貨車車體龐大，一旦發生事故後果不堪設想，警方立刻將陳男逮捕，並將車輛移置保管。

    新店分局統計，上月底執行專案勤務期間，短短3天內便查獲了21件毒駕案件。新店分局指出，為了防止危險駕駛危害市民安全，警方持續加強取締酒駕與毒駕。也呼籲民眾，酒精與毒品都會嚴重遲滯大腦反應與判斷能力，切勿抱持「清晨酒已退」或「路程短」等僥倖心態。新店分局將持續在各重要路段與時段加強臨檢，全力守護市民的生命財產安全。

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