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    被叨唸沒工作竟抓狂！台中40歲男揮拳打老父 僅大4歲繼母勸架也掛彩

    2026/06/06 10:36 記者許國楨／台中報導
    消防局救護車將李男、李父及繼母送醫，幸均無大礙。（示意圖，資料照）

    消防局救護車將李男、李父及繼母送醫，幸均無大礙。（示意圖，資料照）

    台中市南屯區5日發生一起家庭暴力事件，40歲李姓男子因長期與父親存在矛盾，雙方再度爆發激烈口角，李男情緒失控竟徒手毆打父親，就連上前勸阻、大他4歲外配繼母也遭波及受傷，警方獲報到場後將3人分別送醫治療，父親及繼母均表示提出傷害告訴，全案詢後依家庭暴力防治法移送台中地檢署偵辦。

    這起衝突發生在5日下午4時許，地點位於南屯區大墩六街一處民宅，據了解，李男平時與同住66歲父親相處不睦，父親經常埋怨兒子年過40仍沒有穩定工作，而李男則長期不滿父親對生母關心不足，父子之間累積不少嫌隙，時常為家庭問題發生爭執。

    當天下午雙方再次因瑣事爆發口角，言語衝突迅速升高，李男一時情緒失控，徒手朝父親揮拳攻擊，過程中，父親也試圖還手及制止衝突，但仍遭打傷，造成鼻部流血、眉間擦挫傷及胸部疼痛等傷勢，而只比李男大4歲的繼母見狀趕緊上前勸阻，也被捲入衝突之中，臉部遭波及受傷腫脹。

    而混亂過程中，李男也輕微擦挫傷，消防局接獲報案後派遣救護人員到場，發現3人意識皆清楚，經初步處置後將3人分別送醫治療，警方到場時衝突已經停止，經員警安撫後，李男情緒逐漸恢復穩定。

    全案詢後依家庭暴力防治法、傷害罪嫌移請台中地檢署偵辦，另也依被害人意願協助聲請保護令，並依職權家暴通報，警方呼籲民眾遇有家庭糾紛應理性溝通，必要時可透過社福或法律資源協助處理，避免因一時情緒失控造成無法挽回傷害。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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