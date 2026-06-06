為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    辱罵比中指還揚言殺人放火 莽男失控襲警下場出爐

    2026/06/06 10:16 記者廖雪茹／新竹報導
    陳男公然對警員連環飆罵、比中指並出言恐嚇，被帶回派出所後更失控襲警。新竹地方法院依妨害公務執行罪判處陳男子拘役40日，可易科罰金。（記者廖雪茹攝）

    陳男公然對警員連環飆罵、比中指並出言恐嚇，被帶回派出所後更失控襲警。新竹地方法院依妨害公務執行罪判處陳男子拘役40日，可易科罰金。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣陳姓男子與母親發生爭執，警方到場處理家暴糾紛時，陳男竟將怒火轉向執法人員。不僅公然對女警連環飆罵「神經病」等話並比中指，甚至出言恐嚇要「殺人放火」，被帶回派出所後更失控襲警。新竹地方法院審理後，依妨害公務執行罪判處陳男子拘役40日，可易科罰金。

    判決書指出，本案發生在去年7月30日上午11時許。新竹縣警察局新埔分局關西分駐所接獲報案，指稱關西鎮一處民宅發生家庭糾紛，隨即派員前往處理。不料，陳男見到所長、警員和實習生到場，竟當場情緒失控。

    陳男不僅瘋狂咆哮「你神經喔」、「第一天當警察」，更數次逼近女警，迫使員警不得不當場拔出警棍戒備防禦。隨後，陳男退回住處，再朝員警比中指侮辱，並出言恫嚇稱：「你有傢伙，我也有傢伙」、「你們死定了」、「我要殺人放火」、「我直接把你處理掉」等語，氣焰十分囂張。

    判決書指出，陳男被依法逮捕並帶回關西分駐所後，情緒依舊處於暴走狀態。他先是在拘留室內瘋狂踢踹玻璃與椅子，當分駐所所長、警員及實習生見狀上前，依法對其施以保護管束時，男子竟直接揮拳攻擊。一陣混亂的拉扯與反抗中，造成現場3名警力分別受有頭部、手部擦挫傷。

    全案經新埔分局報告新竹地檢署檢察官偵查起訴。法院審理後，審酌陳男無視國家公權力之存在，於員警到場執行公務之際，無法克制自身情緒而辱罵員警，並以強暴、脅迫方式妨害員警執行職務，影響公權力執行；惟法官念及陳男坦承犯行，並與本案員警均達成和解，兼衡一切情狀，量處上述刑責，並諭知易科罰金折算標準。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播