辱罵比中指還揚言殺人放火 莽男失控襲警下場出爐

陳男公然對警員連環飆罵、比中指並出言恐嚇，被帶回派出所後更失控襲警。新竹地方法院依妨害公務執行罪判處陳男子拘役40日，可易科罰金。（記者廖雪茹攝）

新竹縣陳姓男子與母親發生爭執，警方到場處理家暴糾紛時，陳男竟將怒火轉向執法人員。不僅公然對女警連環飆罵「神經病」等話並比中指，甚至出言恐嚇要「殺人放火」，被帶回派出所後更失控襲警。新竹地方法院審理後，依妨害公務執行罪判處陳男子拘役40日，可易科罰金。

判決書指出，本案發生在去年7月30日上午11時許。新竹縣警察局新埔分局關西分駐所接獲報案，指稱關西鎮一處民宅發生家庭糾紛，隨即派員前往處理。不料，陳男見到所長、警員和實習生到場，竟當場情緒失控。

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陳男不僅瘋狂咆哮「你神經喔」、「第一天當警察」，更數次逼近女警，迫使員警不得不當場拔出警棍戒備防禦。隨後，陳男退回住處，再朝員警比中指侮辱，並出言恫嚇稱：「你有傢伙，我也有傢伙」、「你們死定了」、「我要殺人放火」、「我直接把你處理掉」等語，氣焰十分囂張。

判決書指出，陳男被依法逮捕並帶回關西分駐所後，情緒依舊處於暴走狀態。他先是在拘留室內瘋狂踢踹玻璃與椅子，當分駐所所長、警員及實習生見狀上前，依法對其施以保護管束時，男子竟直接揮拳攻擊。一陣混亂的拉扯與反抗中，造成現場3名警力分別受有頭部、手部擦挫傷。

全案經新埔分局報告新竹地檢署檢察官偵查起訴。法院審理後，審酌陳男無視國家公權力之存在，於員警到場執行公務之際，無法克制自身情緒而辱罵員警，並以強暴、脅迫方式妨害員警執行職務，影響公權力執行；惟法官念及陳男坦承犯行，並與本案員警均達成和解，兼衡一切情狀，量處上述刑責，並諭知易科罰金折算標準。

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