消防權益引關注 潮州善心人士捐操作衣褲

善心人士捐贈多達43萬元的各項設備。（潮州分隊提供）

長期救護救難的消防員權益近期備受重視，感念消防人員在第一線救災、救護的辛勞與風險，潮州1名善心人士為提升地方整體救援能量，捐贈第二大隊潮州分隊消防操作衣褲、手套、防煙防護口罩等個人防護裝備一批，本次捐贈市值達43萬元，盼透過優良的裝備讓消防人員在救護的堅實後盾，守護鎮民生命財產安全。

潮州分隊長范立武指出，捐贈者為善卻不願張揚，最大的初衷就是希望打火弟兄能擁有更完善的設備面對各類災害搶救，他說，這位大姐深知消防人員在面對火災、災害搶救及各項緊急救護時，除專業的技術，更需要精良的裝備作為後盾，因此特別斥資購買這些裝備。

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該名善心人士有感於近年來天然災害頻繁，為使第一線消防弟兄在執行勤務時能有更完善的設備，特別採購這批個人防護裝備，也盼能拋磚引玉，邀請更多社會大眾與企業善心人士共同關注消防需求，成為守護鄉鎮安全的最強後盾。

范立武說，非常感謝捐贈者對消防工作的鼎力支持與關懷，由於消防人員的個人防護裝備屬高耗損器材，這批全新的消防操作衣褲、手套及口罩是實質挹注消防員的各類需求，是非常貼心及令人深感社會溫暖的裝備，消防弟兄將以此持續守護地方公共安全。

善心人士捐贈多達43萬元的各項設備。（潮州分隊提供）

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