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    首頁 > 社會

    申請2室內電話爽賺租金 男子變洗錢幫助犯被判刑

    2026/06/06 10:06 記者陳鳳麗／南投報導
    李姓男子賺外快，幫詐團申請2線室內電話當詐騙轉接機房，南投地院將李男以幫助3人以上詐騙未遂罪，判刑5個月。（記者陳鳳麗攝）

    李姓男子賺外快，幫詐團申請2線室內電話當詐騙轉接機房，南投地院將李男以幫助3人以上詐騙未遂罪，判刑5個月。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣1名保全網路上找到「賺錢」機會，被詐騙集團以每月1萬2000元租金誘惑，申請2線室內電話，詐團用DMT設備連接轉接盒，變成詐團轉接機房，因由被詐騙民眾報案，警方查出該保全出租電話幫助洗錢，南投地院近日以幫助犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判刑5個月，收的2個月租金沒收。

    李姓男子擔任保全，因月薪3萬元，一直希望賺外快，在網路看到輕鬆賺錢的貼文，有詐團成員與他聯絡，要他向中華電信申請2線室內電話，公司每月付他1萬2000元租金，他為了怕同住家人發現，還裝在親屬沒在住的房子裡。

    2線電話裝好後，詐團成員就到裝電話的房子裡，DMT設備連接轉接盒，電話轉接出去變成詐騙集團的轉接機房。詐團負責打電話詐騙的人員，打出去的電話都會屏蔽號碼。

    去年7月29日上午近10點，詐團打電話到台北的某室內電話，騙接電話的黃姓男子，他是藥局人員，有人冒用黃的雙證件領取管制藥品涉嫌違反藥事法，已協助報案，後續警方會跟他聯絡，黃男警覺性高，知道是詐騙就報警。

    去年7月底，李男接獲詐團成員通知，將DMT設備拔除，去年8月6日晚間到台中市的廣天宮將DMT設備交給詐團，兩天後警方持南投地院法官核發的搜索票，到裝電話的房子扣得電話線轉接盒2個。

    李男辯稱不知是詐騙集團，有公司要租電話他想賺外快就接了，惟其瞞著家人，電話裝在親戚的空房，都難以自圓其說，變成洗錢幫助犯。

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