綠燈不走被按喇叭！台中男突暴衝撞橋墩 警所長直擊關心又是毒駕

毒駕蘇男自撞橋墩。（民眾提供）

台中市西區5日深夜發生一起離譜毒駕自撞，蘇姓男子開車行經路口時，綠燈亮起後遲遲未前進，遭後方車輛鳴按喇叭提醒，不料他疑受到驚嚇，竟猛踩油門衝向路旁橋墩，警方剛好直擊關心協助，見蘇男精神恍惚，經唾液快篩呈陽性反應，當場逮捕並移送台中地檢署偵辦，同時建請羈押。

台中市第一分局表示，西區派出所所長蔡明松與員警共3人，昨深夜執行取締酒（毒）駕擴大臨檢勤務時，巡經五權路、柳川西路二段路口，恰巧目擊整起事故發生經過，據了解，40歲蘇男駕駛女友名下轎車沿五權路行駛，停等紅燈期間即被發現神情恍惚、反應遲鈍。

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待號誌轉為綠燈後，蘇男仍未起步，後方駕駛按喇叭示意，沒想到他疑似受到刺激，突然踩下油門，車輛失控向前暴衝，直接撞上路旁橋墩。巨大撞擊聲響驚動警方，蔡明松立即率員上前查看，並同步通報消防人員到場協助救護，蘇男雖未受嚴重傷勢，但下車時步履踉蹌、站立不穩，且說話顛三倒四、語無倫次，精神狀況明顯異常。

警方直覺有異，進一步實施毒品唾液快篩，結果呈現陽性反應，研判涉及毒駕當場逮人，詢後依公共危險、毒品罪嫌移送中地檢署偵辦，並建請羈押；第一分局強調，毒品會嚴重影響駕駛人判斷力、專注力及反應能力，極易釀成重大交通事故，不僅危及自身安全，也可能波及無辜用路人，警方將持續加強毒駕查緝，維護交通秩序與民眾安全。

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蘇男經實施毒品唾液快篩，結果呈現陽性反應。（民眾提供）

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