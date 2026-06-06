18歲高三生墜樓掉到他家露台 3000萬豪宅變凶宅屋主崩潰告父母

洪姓高中生墜樓身亡害鄰居家變凶宅，法官認為父母無責免賠。示意圖（資料照）

與父母同住在美術館豪宅區的18歲洪姓高中生，前年耶誕夜在家裡墜樓身故，由於洪男墜落地點剛好是鄰居家3樓露台，導致市價逾3千萬元的豪宅變凶宅，鄰居向洪家父母提告求償650多萬元，但法官認為洪姓高中生己年滿18歲，在法律上屬於具備完全行為能力的成年人，父母不負連帶賠償責任，判父母免賠。

判決指出，蔡姓鄰居於2023年斥重金買下豪宅3樓，一家人開心入住，沒想到2024年12月25日耶誕夜當晚，25樓鄰居的兒子竟然自墜到他家露台身亡。重力加速度導致現場血肉模糊，嚇得他與妻小當晚飽受極度驚嚇，至今只要回到屋內，腦海就會不斷重現恐怖畫面，一家人嚇到根本不敢住，只能暫時借宿通勤時間極長的親友家。

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蔡姓男子屋主提出不動產鑑定，強調豪宅市價高達3175萬元，變凶宅後價值當場砍了3成、損失近千萬元，因此向洪生的父母索賠房屋減損、法事費用及精神慰撫金共650萬餘元，並質疑父母管教失當、監督疏懈。

高雄地方法院審理時，痛失獨子的洪姓父母則具狀抗辯，面對愛子驟逝，兩人至今每日以淚洗面，甚至雙雙嚴重生病、罹患心臟病與重度憂鬱症，根本無法出庭再次回憶這場「生命不可承受之重」。父母透過律師強調，兒子墜樓時已經滿18歲，在法律上是成年人，父母並非他的法定代理人，不適用民法連帶賠償的規定。

法官指出，我國自2023年起，民法成年年齡已正式下修至18歲。案發時，洪姓男子確實已滿18歲，在法律上是獨立的成年人，父母在法律上不再享有管教權限，也不再是其法定代理人，因此屋主要求父母負連帶賠償責任，在法理上完全無據。此外，屋主也無法舉證父母有何管教失當導致兒子輕生之過失，最終判定這起悲劇純屬個人行為，判決洪姓父母免賠，可上訴。

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