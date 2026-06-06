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    首頁 > 社會

    財物證件盡失 韓女來台首日如洗三溫暖

    2026/06/06 09:47 記者劉慶侯／台北報導
    韓國女子與現場處理員警李維欽合影留念。（記者劉慶侯翻攝）

    韓國女子與現場處理員警李維欽合影留念。（記者劉慶侯翻攝）

    來台自由行的23歲韓籍李姓女子，在搭乘捷運至中山及東門站一帶用餐後，不慎將裝有現金及重要證件的皮夾遺失，捷運警察隊第二分隊許維欽獲報後，立即前往東門站協助，調閱相關監視器畫面並聯繫店家查詢，順利尋回皮夾並陪同女子領回，這名靚麗韓妹頻頻向警方道謝，讓她這趟台灣行得以順心。

    捷警隊表示，李姓韓妹是前日搭機抵台後，隨即搭乘捷運趴趴走，結果當日分別在中山及東門站一帶用餐後，才發現內有證件和現金的皮夾遺失，非常擔心會影響後續行程無法進行，立即向警方求助。

    捷警到場後，確認李女當日活動路線，調閱捷運中山及東門站相關監視器畫面，並致電中山站用餐之店家詢問，直到店家確有拾獲一只與描述相符之皮夾，才讓李女心中一塊大石落下。

    捷警隊考量李女人生地不熟，便陪同對方前往店家認領，現場核對相關證件、清點財物確認均無短少，開心又俏皮的向陪同的捷警道謝，感謝警方熱心協助，讓後續旅程能順利進行。

    捷運警察隊呼籲，外籍旅客來台觀光時，應特別留意隨身攜帶的貴重物品，如不慎在旅途中遺失物品，可先回想當日行程路線，詳細提供搭乘時間、地點及經過場所，捷警獲報後將立刻到場協助，助旅客儘快尋回遺失物。

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