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    首頁 > 社會

    校園車禍探討2-2》屏科大學生盼調撥車道 縣府砸近5千萬改善

    2026/06/06 11:00 記者陳彥廷／專題報導
    每逢上下課尖峰，屏科大校門總會見到大量汽機車進出。（記者陳彥廷攝）

    每逢上下課尖峰，屏科大校門總會見到大量汽機車進出。（記者陳彥廷攝）

    屏科大不僅校內車禍頻率高，學生在校外出車禍的情況也時有所聞，屏東縣政府向中央爭取近5000萬元經費，將配合學校內部道安改善措施，進行「國立屏東科技大學校園周邊暨行車安全道路改善案」，與校方攜手，從校內、外雙管齊下，減少車禍發生。

    縣政府統計，去年有大學座落的鄉鎮市當中，內埔鄉於18至24歲的事故死傷率為平均值的1.7及2.3倍，其中車禍死亡的對象皆為屏科大學生；在內埔鄉公所的車禍調解案件中，屏科大學生發生的案件數達到3成。

    「真的騎太快了！」1名屏科大大四生指出，每到上下學時間，該校學生騎士爭先恐後，宛如在競速，十分危險，對用路人造成不小壓力；另名學生則建議，校方應考慮在尖峰時段，採取類似調撥車道的作法，避免學生機車找縫鑽來鑽去的危險。

    屏東縣政府表示，將於近期啟動屏科大校園周邊道路改善的規劃，屏科大周邊有18處易肇事路口，主要集中在校門北側的中林路及南側的壽比路，鄰近的科大路1段、北科大路及大同路4段亦屬事故熱區。

    縣府表示，上述路段因左轉空間不足及缺乏左轉與行人專用燈號，易發生機車與行人或直行車的衝突，未來將搭配興建中的內埔轉運站周邊道路工程，進行通盤性的優化及調整措施，減少車禍發生率。

    相關新聞請見︰

    校園車禍探討2-1》屏科大學生車禍頻傳 校內外改善雙管齊下

    每逢上下課尖峰，屏科大校門總會見到大量汽機車進出。（記者陳彥廷攝）

    每逢上下課尖峰，屏科大校門總會見到大量汽機車進出。（記者陳彥廷攝）

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