校園車禍探討2-1》屏科大學生車禍頻傳 校內外改善雙管齊下

每逢上下課尖峰，屏科大校門總會見到大量汽機車進出。（記者陳彥廷攝）

國立屏東科技大學（簡稱屏科大）學生數超過1萬人，是國內少數開放學生駕駛機車於校園內通勤的大學院校，近年來學生在校內車禍事件頻傳，甚至發生死亡車禍，校園交通安全問題引發社會關注，由於校園內屬自治範圍，校方將進行校內道交改善措施，防治車禍發生，屏東縣政府已向中央爭取預算，將於校外周邊進行轉運站節點改善工程。

屏科大內埔校區佔地廣達300公頃，進入校門後經主幹道緩坡約750公尺抵達首棟教學館舍的獸醫學院，接著再爬坡750公尺才能抵達該校行政大樓，學生上課的院系館、圖書館等，距離更遠，校方考量學生通勤困難，於是開放學生以機車在校園內代步，是國內少見可通行汽機車校園。

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但近年來屏科大學生在校內發生車禍事件頻傳，去年更接連發生兩起學生在校園內騎機車自撞死亡案件，校園安全問題引起學界及社會關注。

屏科大經過檢討後，將進行全面的校園道安改善，不過，最為人所知的決策是架設「測速照相」，防止學生騎機車超速，這項作法卻引發爭議，並被該校學生會抨擊是缺乏法源的突襲式決策，認為照明不足、路面平整度不佳及減速丘設計不良才是導致事故的主因。

屏科大表示，裝置測速照相設備是為「提醒」學生放慢車速，並非為了處罰或賺錢，學生若超速違規，可選擇繳交機車300元、汽車400元的違規處理費，或選擇上2個小時的「交通安全教育」課程。

屏科大強調，「校園道路安全改善工程委託規劃設計監造技術服務案」已在3月底決標，未來將進行校園道安文化重塑工程，校方強調，等教育部經費核撥後，預計明年寒假就能進行校園道路線型、行人及行車動線、標誌等設施的大幅調整。

屏科大指出，將於校內3處定點設置測速照相設備，並在長下坡處路段移除減速丘，改設如減速線等設施，但部分非下坡路段的減速丘仍將保留，希望能降低車禍發生率。

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屏科大已罕見的設置校內測速，未來還會有測速照相。（記者陳彥廷攝）

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每逢上下課尖峰，屏科大校門總會見到大量汽機車進出。（記者陳彥廷攝）

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