老翁騎車撞上跳傘士官長遭後車輾斃！肇逃駕駛判刑1年

林姓老翁騎機車碰撞結束傘訓走在路旁的士官兵摔車倒地，慘遭後方車輛輾斃。（資料照）

71歲林姓老翁夜間騎機車行經屏189縣道潮州跳傘場路段時，碰撞剛結束傘訓走在路邊的航特部士官兵，林翁失控摔車，遭後方駕駛自小客車的張男輾過，張男卻未停車查看，直接駛離現場，林翁傷重不治，張男事後被依肇逃致死罪送辦，但張男強調根本不知道有輾到人，法官不採信，判處張男1年半徒刑，可上訴。

林翁2022年5月夜間騎機車行經屏189縣道潮州跳傘場路段時，碰撞到剛結束跳傘訓練走在路邊的航特部吳姓士官長等人，老翁因而失控摔車，倒臥在快車道上，後方自小車客駕駛張男閃避不及輾過，卻未停車查看，逕自駛離現場，林翁因顱內出血及身上多處骨折，送醫搶救後仍傷重不治，警方事後循線找到肇逃的張姓駕駛。

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張男辯稱，他知道有輾到東西，但不知到輾到人；其辯護人也說，張男若知道有壓到人，應會去洗車，不會在6天後把所有跡證留在車底。

屏東地院認為，從案發現場另一部自小客車的行車記錄器顯示張男輾過倒地的林翁，張男的車底盤還留有被害人的毛髮，且離開現場後不久又折返事故現場查看，難以推諉不知情，依肇事逃逸致人於死罪判處1年6個月徒刑。

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