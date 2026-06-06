假競技真聚賭！ 士林棋牌社屢遭查獲斷水斷電

台電人員執行斷電處置。（記者劉慶侯翻攝）

台北市士林區延平北路上一處以「訓練競技選手」為名、實則暗中經營賭場的棋牌社，因屢遭警方查獲聚眾賭博，士林分局（5）日會同北市政府建築管理工程處、台灣自來水公司及台灣電力公司等跨局處單位，執行斷電處分，宣示警方對治安死角零容忍的態度。至於房東則是貪謀小利得不償失。

警方表示，該棋牌社長期以合法掩護非法，對外打著專業培訓的幌子掛羊頭賣狗肉，私下卻提供場所供人非法聚賭。士林分局經嚴密蒐證，先後於114年10月31日及115年2月12日，兩度當場查獲該店的違法賭博情事，除將負責人及賭客依法移送法辦與裁罰外，亦提報市府列管。

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但業者在列管期間仍心存僥倖、持續違規營業。為徹底斬斷不法業者命脈，防止其變更名目死灰復燃，警方於昨日配合都發局及台水、台電人員，強勢完成斷水斷電作業，拔除該場所的營業基礎。

警方表示，維護社會治安沒有灰色地帶，警方將持續針對轄內各類涉嫌不法經營之場所進行高密度臨檢與掃蕩。任何企圖以話術包裝非法行為的不肖業者切勿以身試法，警方必定結合市府行政資源查緝到底、絕不寬貸。

自來水公司將水錶拆除。（記者劉慶侯翻攝）

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