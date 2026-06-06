鹹酥雞闆娘偷吃人夫嗆通姦除罪拒賠 法官狠打臉

謝姓人妻發現先生的手機LINE中，有與經營鹹酥雞店葉姓「小三」的鹹濕對話「好想愛愛」，還有2人親吻、裸身擁抱等照片，提告求償80萬元精神慰撫金。（情境照）

基隆市謝姓人妻發現先生的手機LINE中，有與經營鹹酥雞店葉姓「小三」的鹹濕對話「好想愛愛」，還有2人親吻、裸身擁抱等照片，氣得找對方理論，反遭葉女挑釁「爭奪戰啊！」，憤而求償80萬元。基隆地院審理認為，葉女嚴重侵犯謝女配偶權，判須賠償30萬元。

結婚5年的謝女提告指出，她與先生婚後育有2子，家庭原本幸福美滿，今年1月初，她發現先生的手機LINE中與經營鹽酥雞店的葉女頻傳訊息，葉女明明知道先生已有家室，不僅傳送「好想愛愛」等性暗示鹹濕內容，甚至傳送與先生性交時所拍攝的照片與影片。

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謝女控訴，她發現葉女與先生的姦情後試圖與葉女協商，希望得到一聲道歉，怎料葉女在電話中語氣囂張、出言挑釁；更扯的是，先生傳訊向葉女表示「我老婆有看到妳的抖音了」、「不要再聯繫了」，葉女竟還大言不慚地回覆「爭奪戰啊」，讓她與身心俱疲，憤而提告求償80萬元精神慰撫金。

法院審理時，葉女並未到庭，但提出書狀抗辯，大法官已經宣告通姦除罪化，可見配偶權並非憲法或法律保障的權利；還大吐苦水表示，她經營鹹酥雞店因近期原物料大漲、獲利有限，名下也沒有財產，還要扶養3個小孩，與人夫交往僅1個月，認為謝女索賠80萬元太高。

法官審理後狠打臉葉女，強調雖然刑法通姦罪已廢除，但民法上的「配偶身分法益」依舊受到保障，夫妻互守誠實是維持婚姻圓滿的必要條件，檢視兩人的LINE對話紀錄等內容，已嚴重逾越一般男女社交分際，侵害謝女的配偶權，判處葉女須賠償30萬元。

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