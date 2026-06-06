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    涉花500萬收購連署書 屏縣議長周典論延長境管8月有例外

    2026/06/06 08:53 記者鮑建信／高雄報導
    屏縣議長周典論涉嫌賄選案，被高雄高分院裁定境管8月。（資料照）

    屏縣議長周典論涉嫌賄選案，被高雄高分院裁定境管8月。（資料照）

    屏縣議長周典論涉嫌花費500萬元，為郭台銘參選總統收購連署書案，業經高等法院高雄分院更審依違反正副總統選罷法判刑3年4月，日前並裁定即日起限制出境、出海8個月，但往返臺灣本島與屏東縣琉球鄉部分除外。

    屏檢指出，被告周典論為讓無黨籍郭台銘、賴佩霞能達到參選正副總統選舉連署門檻，分別在2023年9月1日、18日，涉嫌各交付150萬元和350萬元，給潮州鎮長周品全（緩起訴確定）等人賄選。他不服上訴指出，拿錢給周品全有明確交代，這筆錢是推動連署書的工作費，連署人不能拿錢，否認犯行。

    5月底，高雄高分院更一審判處周典論3年4月徒刑，併科罰金150萬元，並指他議員兼議長身分，本有相當之人脈、資力，有相當理由認為有逃亡之虞，裁定即日延長限制出境、出海8個月。

    不過，考量周典論議長身分，仍有前往屏東縣境內各地執行職務可能，故限制出海範圍應排除前往琉球鄉，也不包含往返臺灣本島及屏東縣琉球鄉的情形，可上訴。

    屏縣議長周典論涉嫌賄選案，被高雄高分院裁定境管8月。（記者鮑建信攝）

    屏縣議長周典論涉嫌賄選案，被高雄高分院裁定境管8月。（記者鮑建信攝）

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