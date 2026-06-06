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    首頁 > 社會

    派出所變施暴現場！台中男警怒毆女友還「一路拖行」下場曝

    2026/06/06 08:11 記者許國楨／台中報導
    台中地院判施暴男警拘役30天還得賠5萬。（資料照）

    台中地院判施暴男警拘役30天還得賠5萬。（資料照）

    台中一名林姓警員與施姓女友深夜爆發激烈口角，竟直接在派出所內失控動手，當場將女友從椅子上拉下、一路拖行毆打，造成施女多處擦挫傷甚至導致腰椎滑脫、半年無法工作求償百萬元，台中地院審理認定，腰椎傷勢與本案關聯不足，最終判林男須賠償5萬2631元，而刑事部分則維持拘役30日，不得上訴。

    判決指出，該案發生在2022年12月1日凌晨5時許，地點就在台中某派出所內，當時林男與施女因感情問題爭吵，情緒失控下竟徒手將施女從座椅拉落地面，還持續拖行，造成臀部、背部與手部擦挫傷。

    刑事審理時，法院認為，男女朋友交往本應互相尊重，即使發生糾紛，也應以理性方式處理，尤其林男身為警職人員，更應遵守法紀，卻在派出所內對女友施暴，行為顯然失當，考量林男坦承犯行，最終依傷害罪判拘役30日，檢方認量刑過輕提起上訴，強調林男具警察身分，應受更高標準檢視，二審仍認定原判決尚屬適當，駁回上訴。

    至於民事部分，施女原求償高達1000萬元，之後縮減為100萬元，主張因遭毆打導致腰椎滑脫與神經壓迫，不僅花費大量醫療費，還休養超過半年無法工作，損失慘重，法官認定部分工作損失成立，判賠2萬2631元，至於醫療費用部分，因無法證明與本案直接相關，不予採納，另考量施女為月薪約8萬元網頁設計師，林男則為月薪6萬5000元警員，酌定精神慰撫金3萬元，合計判賠5萬2631元。

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