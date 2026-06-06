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    首頁 > 社會

    賣1顆喪屍煙彈賺900 基隆男法庭上認罪判5年2月

    2026/06/06 07:48 記者林嘉東／基隆報導
    陳姓男子以台幣900元的價格，賣1顆喪屍煙彈給潘姓男子，被法院判處5年2月徒刑。（記者林嘉東攝）

    陳姓男子以台幣900元的價格，賣1顆喪屍煙彈給潘姓男子，被法院判處5年2月徒刑。（記者林嘉東攝）

    基隆市陳姓男子透過網路社群軟體與買家聯繫，以台幣900元的價格，賣1顆含有依托咪酯成分的喪屍煙彈給潘姓男子，被警方循線逮獲。基隆地院近日審結，審酌他販賣煙彈給潘男，數量僅1顆，雖援引刑法第59條「情堪憫恕」減刑，仍依陳男犯毒品危害防制條例販賣第二級毒品罪，判處5年2月徒刑。

    判決指出，陳男明知依托咪酯已被行政院公告列管為第二級毒品，不得非法持有或販賣，仍透過社群軟體與潘姓男子取得聯繫，去年10月14日凌晨0時許，約潘至基隆市七堵區一處巷口旁交易，以900元的價格賣1顆煙彈給潘男。

    未料，潘男事後遭警方查獲，供出煙彈是向陳男購得。警方隨即報請檢察官指揮搜索陳男住處，扣得陳男手機，查獲陳與潘的對話紀錄截圖，依陳男依涉犯販賣第二級毒品罪提起公訴。

    法官審理時，陳男坦承犯行，陳的辯護律師主張，陳男已自白犯罪，可依毒品危害防制條例予以減刑。但法官認為，陳男在檢方偵查期間否認販毒，僅承認「轉讓」毒品，與毒品條例規定「偵、審均自白」的減刑要件不符，無法依該條例減刑。

    此外，販賣第二級毒品罪的法定最低本刑為10年以上有期徒刑，刑責極重。法官審酌，陳男販賣對象單一，且數量僅1顆，獲利僅900元，與大、中盤毒梟牟取暴利的情節有別，若重判陳男10年未免過重，屬「情輕法重」，遂援引刑法第59條「情堪憫恕」減輕其刑，依陳男犯毒品危害防制條例販賣第二級毒品罪判處5年2個月徒刑；可上訴。

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