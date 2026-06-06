兒看監視器驚見父倒地急報警 真相超催淚：他在找失智老伴

警方與熱心村民、消防隊組成搜救隊，展開地毯式搜索。（警方提供）

彰化縣二水鄉近日上演一場驚險又溫馨的尋人救援。一名男子透過手機遠端監視器，驚見高齡父親於家門口倒地不起，焦急的報警求助。警方趕抵現場將老翁扶起後，才得知背後藏著令人鼻酸的原因，原來老翁是為了尋找失智走失的妻子，心急外出時不慎跌倒。警方隨即聯合村長及消防人員展開搜索，最後在住家旁草叢深處尋獲體力透支的老婦，順利將夫妻倆平安送醫。

田中警分局表示，二水分駐所2日接獲鄭姓男子報案，指透過家中遠端監視器發現父親突然跌坐家門外，疑似受傷無法起身，但自己人在外地，無法立即返家，希望警方協助查看。

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員警到場後發現老翁坐倒在地，立即上前關心，所幸僅輕微擦傷。不過老翁仍神情焦慮，不斷指向屋旁草叢說：「我要去找妻子，她走進去快三小時了！」原來，他的妻子患有失智症，當天下午獨自走入住家旁茂密草叢後失聯，老翁焦急出門尋找，卻因年邁體力不支跌倒。

警方得知另有失智長者受困，立即通報村長及消防隊展開地毯式搜索。眾人深入草叢深處，終於發現老婦人跌坐泥地、全身無力，已明顯體力透支。警消合力以救援器材將她抬出，由剛趕回家的兒子陪同送醫，所幸無大礙。

田中分局分局長林鼎超呼籲，民眾可利用遠端監視器關心獨居長輩，也建議為失智長者申請「愛心手鍊」或在衣物繡上聯絡資訊，以防走失憾事發生。

眾人深入草叢深處，發現老婦人跌坐泥地、全身無力。（警方提供）

鄭姓老翁送醫後，所幸僅輕微擦傷。（警方提供）

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