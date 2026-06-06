擦撞沒發覺衰捲肇逃案 女騎士無罪理由曝光

韋姓女騎車左轉時與直行的林女擦撞，她誤認側柱刮地駛離。法官認碰撞極微，不知肇事判無罪；過失傷害因和解不受理。（資料照，記者王捷攝）

輕微擦撞沒發覺，繼續騎走算肇逃嗎？韋姓女子騎機車左轉時，與後方直行的林姓女子發生擦撞。韋姓女子以為是側柱刮到路面，未停留便駛離。台南地方法院認定其無肇逃犯意，判決無罪。

去年11月6上午10時許，韋女騎機車沿台南市大同路一段行駛，在交叉路口準備左轉時，直行的林女閃避不及發生擦撞。林女受有左小腿挫傷，見韋女逕自離去隨即報警。檢方偵查後依肇逃及過失傷害罪嫌將韋女起訴。

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法院審理時韋女堅決否認肇事逃逸。她辯稱左轉時聽見摩擦聲，以為是側柱刮到地板，便低頭將側柱踢起，完全不知有碰撞。法官勘驗路口監視器，確認兩車碰撞極輕微，韋女持續平順完成左轉，毫無停頓，也未回頭張望。事後檢視韋女車尾無車損，辯詞符合常理。

林女雖指控當下有按喇叭，且韋女曾回頭查看。但法官考量，除單一指述外，檢方並無其他補強證據。機車側柱刮地確實會產生摩擦聲與震動感，足以干擾判斷，因此認定檢方舉證未達確信程度，無法證明韋女明知肇事卻故意逃逸，難構成肇逃。

過失傷害部分屬告訴乃論之罪，雙方已在今年2月達成調解。林女明確表示不追究刑事責任，依法視同撤告。檢察官疏未注意進度仍提起公訴，屬起訴程序違背規定，最後南院判決韋女肇逃部分無罪，過失傷害則為公訴不受理。

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