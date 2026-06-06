提款卡交詐團 男子辯記性差密碼寫卡背 法官打臉8個0不難記

陳男交帳戶給詐欺集團，瞎扯記性差將密碼8個0寫卡背遺失。台南地院法官不採信，依幫助洗錢罪判刑5個月。（資料照）

陳男把密碼寫在郵局提款卡背交給詐團，集團取得帳戶拿來行騙，有2女上當破財，陳男否認犯行並稱卡片遺失，還辯稱密碼都是0是怕忘記。台南地院法官認為，密碼8個0不會難記，依幫助洗錢罪判陳男5個月。

去年2月間，陳男將郵局提款卡與密碼交給詐欺集團，集團取得帳戶後，在IG向林姓女子謊稱買盲盒訂單遭凍結，林女因此上當，依歹徒指示分4次匯出16萬3988元至陳男帳戶。

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詐欺集團隨後向郭姓女子佯稱，買床單須證明非人頭帳戶，使郭女匯款兩筆共5000元，被害人匯款旋即遭提領一空，林女與郭女察覺受騙報警。警方根據匯款紀錄追查金流，認定提供帳戶的陳男涉有重嫌而移送偵辦。

檢調訊問時，陳男否認犯行，辯稱密碼8個0代表發財，但因為怕忘記才寫紙條放卡套，推託騎腳踏車時掉落。台南地方法院審理指出，單一數字極易記憶，反問8個0怎會怕忘記；且詐欺集團為避掛失風險，絕不會使用遺失帳戶收贓，認定辯詞悖離常理。

台南地方法院考量陳男曾有提供帳戶前科，仍輕率交付資料幫助洗錢，增加偵查困難並影響金融秩序。審酌其於審理中坦承犯行，且未與被害人和解或賠償，判處有期徒刑5個月，併科罰金1萬元。因無證據證明獲利，不予宣告沒收。

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