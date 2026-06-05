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    碎屍殺人魔張介宗3個死罪 警專案指揮官點出破案與判死關鍵

    2026/06/05 23:31 記者黃良傑／高雄報導
    高雄碎屍殺人魔張介宗一審被判3個死罪。（資料照）

    高雄碎屍殺人魔張介宗一審被判3個死罪。（資料照）

    高雄碎屍魔張介宗被控殺害黃姓兄嫂、張婦及趙林姓婦人，還涉嫌分屍、棄屍，被判3個死刑，當時專案指揮官刑大大隊長鄢志豪多次旁聽，聽見張婦女兒說以後母親節都沒辦法做蛋糕給媽媽吃，令他動容。鄢志豪說，冥冥中老天開眼，讓檢警突破幾個關鍵，否則張介宗現在可能還逍遙法外。

    警方追尋失蹤的楠梓趙林婦，以車追人，追到張介宗台鋁住處，當時楠梓分局專案組警員機敏，持手機錄下2大關鍵物，一是桌上一張寫著4名婦人名字的紙張，即後來被外界所謂的「死亡名單」，4人名單的3人便是遭殺害分屍的婦人，倖存的第4婦被警尋獲，說出張介宗也有邀她，幸好她有拒絕。

    第2個關鍵是檢警拘提當時行使緘默權的張嫌，入屋搜索、鑑識、尋婦，意外在牆壁上鑑驗到噴濺血跡，而且多達3女的血跡反應，3女全通報協尋人口，尋人案急轉為殺人案。

    另一關鍵物還是這名專案警員隨手拍下廚房擺設，刀架上有多把刀子的照片，當時主要是尋找趙林婦和隨身物，並不知這些刀子竟涉及分屍案，而地點就在這個房子，直到確定3名失蹤婦最後都進到張的住處，就未再見她們出門。

    失蹤案急轉為刑案後，警方二度返回張介宗住處查看，比對上次偵查佐進屋尋人，比對之前的廚房照，赫然發現刀架上少了1把大菜刀，驚覺應是分屍的主要工具，涉嫌棄刀滅證。

    比對刀架上查扣的牛排刀，也與前鎮河第五船渠撈起的屍塊上的工具痕跡吻合，終於讓案情有重大突破，但即使案情逐漸明朗，張介宗仍冷血否認，不斷編出斷點，辯稱不知她們去哪，欲脫勾他與3名失蹤婦的關連性。

    最後一個關鍵是檢警查扣張介宗的手機，還原相簿，浮現黃姓兄嫂被褪去衣服及私密部位的刪照，照片中的黃婦呈現昏迷，頭上還有大塑膠袋，不排除她遭勒昏或勒斃，甚至是肢解前被拍下的照片，顯示拍攝的時間2024年11月29日晚上，即黃婦最後進入張介宗台鋁住處的日期，因而認定張介宗就是殺害並分屍兄嫂的變態凶手。

    專案小組1警員尋獲關鍵屍塊前一晚，醒來發現腋下莫名出現紅腫，隔日，到五號船渠下就找到第1塊屍塊，經鑑識竟是被害人腋下部分，這段經歷，令辦案人員頭皮發麻，不禁感嘆冥冥中天理昭彰。

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