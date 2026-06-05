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    製茶師南投山域墜谷！大雨路難行 搜救尋獲已死亡

    2026/06/05 21:17 記者陳鳳麗／南投報導
    神鷹山區搜救隊與消防搜救人員，下切溪谷搜尋失蹤製茶師。（神鷹山區搜救隊提供）

    神鷹山區搜救隊與消防搜救人員，下切溪谷搜尋失蹤製茶師。（神鷹山區搜救隊提供）

    46歲林姓製茶師4日獨自在南投仁愛鄉翠巒北線山域尋找水源頭，不慎滑倒墜落溪谷，打119求援，只知在1處茶園附近，因訊號不良無法定位，仁愛消防分隊派員上山，一度因大雨中斷搜救，當晚神鷹山區搜救隊與消防隊員再次出發，發現疑似墜落點，深夜垂降到溪谷找到林男，惟已明顯死亡。

    46歲的林姓製茶師，昨日上午開小貨車上翠巒北線山域，他出發前告訴家人要上去找茶園的水源頭，不料上午10時34分左右打119求救，他表示，他因路滑不慎摔落山落，下半身已癱瘓，只知墜落地點在上品茶園附近，因電信訊號不良無法定位。

    南投縣消防局調派仁愛消防分隊6名消防搜救人員上山，搜救隊員訪查茶園附近工作人員，得知墜谷的林姓男子是其中一間茶廠的製茶師，由該茶廠人員協助帶路找尋，10多分鐘後即找到製茶師開出去的小貨車。搜救隊員從該處往下切，但不久即開始大雨滂沱，山路泥濘濕滑無法搜救。

    昨日晚間8時多雨勢停歇，神鷹山區搜救隊與仁愛消防分隊會合，深夜10時30分抵達水源上方處，不久即發現疑似滑落點及林男的物品。搜救人員以繩索垂降到溪谷，終於找到林男，惟其已明顯死亡。

    因從溪谷要到路面距離2、300公尺，且幾乎沒有什麼路可走，消防與神鷹搜救人員利用繩索加人力，將遺體慢慢地往上拉，花了2小時的時間，今日凌晨1時30分左右才將遺體拉至路面，交給警方及家屬後續處理。

    搜救人員找到墜谷製茶師，已明顯死亡，搜救人員設法將遺體往上拉移。（神鷹山區搜救隊提供）

    搜救人員找到墜谷製茶師，已明顯死亡，搜救人員設法將遺體往上拉移。（神鷹山區搜救隊提供）

    搜救人員拉繩索往後退，讓搬移遺體的人員將遺體往上拉。（神鷹山區搜救隊提供）

    搜救人員拉繩索往後退，讓搬移遺體的人員將遺體往上拉。（神鷹山區搜救隊提供）

    繩索一端後退，拉遺體的繩索慢慢往上移動。（神鷹山區搜救隊提供）

    繩索一端後退，拉遺體的繩索慢慢往上移動。（神鷹山區搜救隊提供）

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