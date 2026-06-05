約炮、性騷擾難翻「鐵飯碗」南市議員促修法汰除「怪警」

警員涉性騷、約炮等不當形象，因汰除門檻高難停職，台南市議員林燕祝籲警政署設形象條款，盡速汰除「怪警」維護警譽。（記者王捷攝）

用警察身分約炮也沒事？警界部分「怪警」言行失當、明顯不適任警察，但無法當下停職處分，台南、新北都傳「怪警」以警職身分約炮、糾紛，損害警譽卻未達停職條件。針對汰除機制不足，台南市議員林燕祝呼籲警政署「形象條款」維護警職公權力象徵。

南警一分局周姓員警休假穿警察制服褲子對民眾襲臀。雖周男為性騷累犯，但未達警察人事條例停免職門檻，台南曾有類似「怪警」，黃姓警官利用警察身分接近女子，發生親密關係，但當女方拒絕後，黃男竟另立名目揚言提告，致對方害怕，在林燕祝質詢後，黃警官被調離現職，雖然明顯不適任，但依然在當警察，且認為調職對他不公平。

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新北另一名「怪警」之前也在脆上鬧得沸沸揚揚，他以警察身分約炮女網友，女方起初答應，但反悔後遭其情緒勒索，指責女網友說話不算話，被女網友PO網公審，事發後警員有恃無恐，開帳號反嗆網友，自認單身、未利用職權，上網約炮不行嗎？警察不是人嗎？有退休警員向該單位檢舉卻未獲重視，基層感嘆警察形象遭破壞。

林燕祝認為，警察是國家執法的象徵，這些「怪警」的行為，有些是私領域糾紛，有些已影響民眾對警方觀感，顯示部分人員道德認知不足，需加強品格與社會教育，避免因自身形象，影響整體警察的觀感，加深公眾不信任。

然而，現行免職與停職規定嚴格，面對舉止失當、不適任者缺乏即時的停職處罰，只能夠督記滿18支申誡，這個督導的過程很漫長，其中如果又有無辜民眾受害，得不償失。林燕祝呼籲，警政署研議修法增設形象條款。透過規範彌補漏洞。

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