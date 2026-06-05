稽查驚見孔洞痕跡！「送子鳥生殖中心」再遭搜索 總院長30萬交保

圖為送子鳥生殖中心賴姓總院長。（記者劉詠韻攝）

台北地檢署1日指揮搜索知名不孕症醫療機構「送子鳥生殖中心」，並通知負責人謝佳琳及現場經理林千洧到案說明，訊後諭知二人20萬元交保。北檢今天再度發動搜索，並於晚間近8時許將賴姓總院長、張姓資訊主管移送複訊，訊後認定涉違反個人資料保護法等罪，分別諭知賴、張30萬元、5萬元交保。

本案源於台北市警察局5月12日會同北市衛生局、消防局等單位執行「偷拍聯合稽查」專案勤務時，在送子鳥生殖中心診所內，發現疑似攝影設備拆除後遺留的孔洞痕跡。由於現場情況有異，警方懷疑可能涉及非法蒐錄影像，遂報請台北地檢署指揮偵辦。

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經蒐證後，北檢於1日指揮中山警分局持搜索票前往診所搜索，保全相關證據，並通知謝佳琳、林千洧到案說明，以釐清孔洞用途、是否曾裝設攝錄設備，以及是否涉及違法蒐集或錄製影像等情事。檢察官複訊後，認定2人涉有妨害秘密等罪嫌，分別諭知20萬元交保。

為進一步追查案情，北檢今再度指揮中山分局，持法院核發搜索票搜索賴姓總院長及張姓資訊主管相關2處地點，並通知2人到案說明，約晚間8時許移送北檢複訊。檢方偵訊後，認涉違反個人資料保護法等罪嫌，分別諭知賴、張二人30萬元、5萬元交保。

「送子鳥生殖中心」創立於1992年，最初設於新竹東門街，2018年進駐台北設立院區，並於日本、香港等地設有服務據點，是國內頗具知名度的生殖醫療機構。該院於台北、新竹均設有生殖中心，主要提供試管嬰兒、借卵、凍卵及生殖免疫治療等服務，採全預約制並主打隱私保護，客群涵蓋高收入、高學歷族群、公眾人物及海外來台求診患者。

張姓資訊主管稍早被移送北檢複訊。（記者劉詠韻攝）

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