太子集團二把手辜淑雯律師出招！「這理由」建請停止審判、聲請釋憲

太子集團在台二把手，天旭公司人資長辜淑雯不認罪，庭畢戴漁夫帽及口罩快步離開北院。（記者翁靖祐攝）

柬埔寨太子集團來台設置洗錢據點，台北地檢署3月起訴62人。當初遭到收押的要角，天旭公司人資長辜淑雯（集團二把手）被控替組織延攬人才，並從事非法博弈事業被起訴。台北地院今日開庭，辜全盤否認犯罪，辜的律師則指，集團於境外從事博奕，檢方以大陸地區為固有疆域，我國具審判權，因此建請法官停止審判，並聲請釋憲，請求大法官釐清審判權是否能凌駕於治權不及之地。

太子集團在台設立天旭公司從事境外賭博，並對外招募工程師從事博奕網站架設，獲得的不法利益則會由集團在境外的多家公司，透過不實契約以「國際金融業務分行（OBU）」洗進台灣以規避審查。

請繼續往下閱讀...

檢方認為，辜淑雯不僅掌管天旭的小章，並且負責天旭等5公司的人事以及財務工作。其中，本案其他關鍵角色如財務主管陳麗珊、特助劉純妤更是由她所招募。今日出庭，她全盤否認犯罪，並強調自己只負責人事以及薪資發放等事務，對於公司涉及不法事務並不知悉，只是對李添（太子集團二當家與在台最高負責人）奉命行事而已。

太子集團開發出特定的虛擬錢包「OJBK」，負責處理集團內部的資金調度以及管理，檢方起訴指出辜淑雯擁有「OJBK」錢包開通權限，但對此她也是否認，而該錢包平時的用途在於員工薪資發放，或是給予福利時才會使用。

而李添過去若有將款項轉給她，通常都是有特定用途，她也會依指示讓員工領款。此外，律師也說過去李添都是將款項轉給劉純妤，但因為有發生帳目不清的狀況，因此才會將錢轉給辜淑雯，算是對於辜淑雯人品的信任。

庭末，律師說檢方起訴並未舉證天旭等公司的資金原於太子集團，並且天旭公司所經營的屬於境外博奕事業，台灣地區並無涉賭博犯行，賭客大多來自中國或東南亞。此外，起訴提到，大陸地區屬中華民國固有疆域，認為若於中國犯罪，我國仍有權進行審判。

對此，律師向法官建議停止審判，並聲請釋憲，請求釐清我國的審判權是否能夠凌駕於治權不及之地。法官聽聞則表示，若合議庭認為有違憲疑慮將會有相應措施，若無則會繼續審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法