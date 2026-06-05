穿警褲襲臀難汰除 南市一分局急開考績會記過止血

南警一分局周員休假在雲林廟會襲臀。因未達警察人事條例免職門檻，依刑懲併行，預計從重記過。（翻攝自臉書專頁「黑色豪門企業」）

台南市警一分局周姓警員休假到雲林參與廟會，涉嫌對民眾襲臀。因警員受法規保障且有調動管制，分局原欲以督導方式汰除。後因輿論壓力，依「刑懲併行」原則火速召開考績會，從重追究其行政責任。

周員目前已累計10多支申誡，原先分局策略是積極督導，等他記滿18支申誡後免職。然而，周員受「公務人員保障法」保護，加上調動管制的限制，讓單位處置受限。面對輿論壓力，一分局改變作法，預計直接祭出記過處分，並立即召開考績會審議。

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為何不直接開除？警方指出，關鍵在於「警察人員人事條例」。累積18支申誡免職只是通則，若要直接停職或免職，須檢視是否違反該條例第29條或第31條。第29條針對涉嫌內亂外患、貪污、強盜等重罪且經提起公訴者，得予以停職。

第31條則規範圖利、判刑確定或破壞紀律情節重大等免職條件。周員是在休假期間涉犯性騷擾，未利用職務權勢，未達這兩條法規的標準。若警方為平息眾怒任意開除，未來極可能面臨行政訴訟，甚至衍生出國賠爭議，這才是讓分局最頭痛的問題。

警方強調，本案適用「刑懲併行」原則。這代表當警員涉犯違失，即使法院尚未做出最終判決，行政機關仍可先行啟動考績會討論懲處。待未來司法判決確定後，主管機關會再檢討懲處是否過輕，並視結果決定是否加重處分，藉此合法回應社會的期待。

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