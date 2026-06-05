台中太平2機車驚悚對撞！66歲婦骨折擦挫傷、82歲嬤命危搶救中

太平區太平路今下午發生兩輛機車驚悚對撞車禍。（民眾提供）

台中市太平區今（5）日發生一起驚悚機車對撞事故，兩名女騎士在農會停車場前發生碰撞，其中張姓阿嬤傷勢嚴重，原本尚有生命徵象，卻在送醫途中失去呼吸心跳，目前仍在醫院全力搶救中，另一名鍾姓婦人全身多處擦挫傷，所幸無生命危險，肇因正進一步釐清中。

車禍發生於下午2時40分許，地點位在太平區太平路488號前，經查，82歲張婦當時騎機車，沿太平路往永豐路方向直行，66歲鍾姓女子騎機車行經對向車道，準備左轉進入農會停車場，雙方在路口發生猛烈碰撞。

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消防局獲報後，立即派遣2輛救護車、4名救護人員趕赴現場，張婦當場口鼻出血、肢體多處擦傷且意識不清，救護人員到場時仍有呼吸心跳，但傷勢明顯嚴重，送醫途中生命徵象急遽惡化，轉為到院前心肺功能停止（OHCA），目前仍在搶救中。

鍾姓女子則因撞擊造成左手骨折、眼部血腫及多處擦挫傷，意識清楚送醫治療，暫無生命危險。警方表示，兩名騎士均無酒駕或毒駕情形，目前已調閱周邊監視器及相關影像，進一步還原事故經過，釐清肇事原因及責任歸屬，呼籲駕駛人行經路口時應減速慢行，隨時注意車前狀況；轉彎車更應確實禮讓直行車，以降低事故發生風險。

太平區太平路今下午車禍事故發生現場。（民眾提供）

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