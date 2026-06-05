竹南郵務司機遭狂砍亡 36歲凶嫌「涉犯殺人重罪」聲押

竹南郵務司機遭菜刀狂砍亡，檢方聲押凶嫌劉男（圖中）。（民眾提供）

中華郵政公司苗栗郵局轄下竹南郵局一名61歲楊姓郵務司機，昨遭住在附近的36歲劉嫌持菜刀砍死，劉男已被捕；苗栗地檢署相驗遺體並赴現場履勘，認定劉嫌涉犯殺人罪嫌重大，屬5年以上重罪且有逃亡之虞，今天向法院聲請羈押。

苗栗地檢署表示，劉男當場經竹南警方以現行犯逮捕，檢察官楊岳都於今日上午前往頭份市立殯儀館對死者進行相驗後，隨即前往案發現場進行履勘行兇動線及犯罪跡證。檢察官訊問劉男後，認其涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌，為法定最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡之虞，爰依刑事訴訟法第101條第1項第3款規定，向臺灣苗栗地方法院聲請羈押。

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昨天下午4點多，楊男與另一名郵局職員在郵件卸貨區鐵皮棚架內下貨，劉男持菜刀衝入，二話不說就朝楊男砍去。楊負傷與郵局職員往辦公室逃跑，但楊男被盯上追砍。

竹南警分局啟動快打到場，劉男高舉雙手就逮，但消防救護人員到場發現，楊男頭、臉及左胸被砍，當場失去生命跡象，送醫傷重不治。

劉男的父親說，兒子房間在住家2樓，正對著郵局的卸載區，常年被郵務車送件下貨時發出「碰碰」噪音所擾，向郵局反映未見改善，之前也曾向中華郵政公司台北總公司申訴。

中華郵政公司回應，劉男曾控告竹南郵局，經法院調查證據，及環保局函覆法院測量結果，未發現分貝數逾越噪音管制法所定標準。隨後劉男於宣判前撤回告訴。

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