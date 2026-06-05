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    台中補教男師拐國中妹 廁所、頂樓壞壞42次！家長驚見鹹濕卡片崩潰

    2026/06/05 17:57 記者許國楨／台中報導
    台中地院判男補教師8年徒刑，可上訴。（資料照）

    台中地院判男補教師8年徒刑，可上訴。（資料照）

    台中市一名補教男師，在補習班廁所與國中少女發生性行為高達42次，直到充滿性暗示「愛的小卡」被家長發現曝光。台中地院審理後，認定男師罔顧師生分際，嚴重影響少女身心健全，依51個對未滿14歲女子猥褻、性交罪，合併判他有期徒刑8年，全案仍可上訴。

    經查，這名男老師自2024年9月起，明知少女還是涉世未深的國中生，卻利用職務之便與少女發展成「地下戀人」，每當少女前來補習，男師就會按捺不住慾火，偷偷將人帶往補習班地下室或頂樓強行親吻、撫摸胸部及下體，前後至少猥褻9次，同年9月至11月期間，更頻繁帶少女躲進補習班廁所「壞壞」多達42次。

    這段變調師生戀之所以見光，是因為少女家長翻看孩子物品時，意外發現她與男師互傳的小卡片，卡片內文充滿露骨的性暗示，家長驚覺不對勁立刻報警。

    台中地院審理時，男師坦承不諱，兩人的LINE對話紀錄、卡片留言以及補習班監視器畫面，鐵證如山，審酌被告明知女學生年幼，卻不思本於良知教導學生，反而為滿足私慾摧殘幼苗，考量犯後雖有悔意，但至今未能與被害人及家長達成和解，因此依法對9個猥褻罪、42個性交罪共51罪，裁定應執行8年徒刑。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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