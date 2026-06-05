毒駕送瓦斯肇事竟無保請回 彰檢抗告成功

江姓瓦斯行員工駕駛載有10桶瓦斯的小貨車，撞路旁轎車，附近廟會陣頭人員攔下人車。（民眾提供）

彰化縣員林市39歲江姓瓦斯行員工5月30日毒駕小貨車送瓦斯，撞路旁轎車，警方當場驗出安非他命及俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯陽性反應。檢方聲請預防性羈押，彰化地院以「尚難認定已達不能安全駕駛狀態」為由，裁定無保請回。彰化地檢署抗告，台中高分院今天（5日）撤銷原裁定，發回彰化地院重審，檢方抗告成功。

據了解，江男曾有開車撞死人及毒駕前科，案發當天，他駕駛小貨車行經員林市萬年路一段撞擊路邊轎車。附近廟會陣頭人員見狀攔下人車，警方到場時發現江男神情恍惚，經毒品快篩檢出安非他命與依托咪酯陽性，並在車內查獲俗稱「喪屍菸彈」的電子煙，當場依現行犯逮捕。

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彰化地檢署隔日向法院聲請預防性羈押，強調江男以載運瓦斯桶為業，近年反覆施用毒品，且有過失傷害、過失致死等前科，去年也曾毒駕，這次又載運危險物品，對公共安全威脅極大。然而彰化地院法官認為，檢方證據不足以證明江男因吸毒而達到「不能安全駕駛」狀態，也無具體事證顯示有反覆實施之虞，裁定無保請回。

此裁定引發輿論譁然，民眾痛批「難道要出人命才羈押」，法界人士也指責此舉無異鼓勵毒駕。彰化地檢署隨即提起抗告，台中高分院今日裁定撤銷原處分，發回彰化地院更裁。彰化地院表示，因需完成傳票送達程序，預計最快8日重新開庭。

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江男神情恍惚，經毒品快篩檢出安非他命與依托咪酯陽性反應。（民眾提供）

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