政風主任逼陪睡還出手性騷、竟還想「面交10萬元」 女助理氣炸：告到底

遭受侵害的小美委託友人發聲明，還附一張對話截圖，顯示劉姓主任企圖藉著拿十萬元交給小美的機會，再碰面一次，小美氣得說「不想看到你」。（彭鈺茹提供）

首次上稿 17:44

更新時間 18:27（新增LINE截圖、修改標題）

花蓮縣政府某府外局單位政風室劉姓主任，上月18日參加廉政署的受訓帶女助理「小美」北上，主任竟以經費不夠，逼她同住一間雙人房，甚至還推倒她不當碰觸侵犯，小美在事後陷入身心嚴重創傷，今天小美由友人彭鈺茹主動發聲明，譴責劉姓主任不曾表達歉意悔意，甚至還拿錢試圖壓下事件，她一定會透過司法手段究責到底。

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小美傍晚透過朋友發出聲明，還附上一張對話截圖，劉姓政風主任自稱「叔叔」，稱「下個月妳何時在OO值班」、「叔叔下個月會到OO交付10萬元給妳，妳要好好休息喔」，意圖想要藉由交錢的機會與小美見面！

「我不想看到你」！小美氣得回罵「遇到這種事，我只是希望有個道歉，並且到底為什麼我要這樣被對待，你都敷衍帶過，完全沒有正視自己的問題，你前期地回應我完全沒有感受你的誠意」。

小美的朋友彭鈺茹說，媒體報導遭花蓮縣政府某政風室主任於公差期間性騷擾及猥褻的女性受害者小美（化名），是她的朋友，事發後小美非常驚恐害怕，當時請求討論接下來能怎麼做，但在媒體無預警刊出新聞後，小美面對外界壓力，希望能說出自己的感受與想法，因此委託代為發表聲明：

115年5月18日，我因公務出差前往台北，遭該名主任安排入住同一間雙人房。我當下即多次明確表達拒絕與異性主管同房，甚至表示願意自行負擔費用另行訂房，但對方並不理睬。當晚我返回飯店，要取回個人物品準備離開時，竟遭主任強行阻攔、擁抱，甚至推倒我後進行不當碰觸與侵犯。整個過程對我造成嚴重身心創傷，事後長時間陷入恐懼、失眠、自責與情緒低落之中。

我認為這是涉及權力不對等的職場性騷擾、性暴力及公務體系管理失當等重大問題。當一名基層女性工作者在面對上級主管時，多次表達拒絕卻仍無法獲得尊重；當職務關係成為壓力來源；當受害者必須偷偷自費訂房保護自己的人身安全，這樣的職場環境，還有誰能安心工作？

遺憾的是，事件發生至今，對方未曾誠實面對自己的行為，也沒有向我表達任何公開歉意與悔意，在對話過程中，對方始終迴避問題核心，甚至收回關鍵訊息等。他一再想要私了、息事寧人，甚至他的太太也對我施加很大的壓力，要拿十萬元壓下這件事，這些都讓我承受更大的心理壓力與傷害。

因此我決定透過司法程序追究到底，絕不姑息，也絕不退讓。我知道沉默不會讓傷害消失，只有勇敢站出來，才能避免出現下一位受害者。現在本案已進入調查程序，由司法機關釐清真相，希望能透過司法調查，還原事件真相，揭發加害者的惡行，為受害者討回公道，更讓社會知道，任何侵害他人的行為，都必須付出應有代價。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

劉姓政風室主任事件後沒有任何悔意，小美決心提到到底。（民眾提供）

花蓮縣政府。（記者花孟璟攝）

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