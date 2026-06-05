環保稽查員取締違規丟垃圾爆肢體衝突 老翁與稽查員互提告

台北市政府環保局萬華區稽查員取締亂丟垃圾，在取締制止、開罰時與行為人發生衝突，互相提告。（記者劉慶侯翻攝）

3名台北市政府環保局萬華區分隊稽查員，在萬華區大理街發現82歲楊姓老翁亂丟垃圾，上前取締制止、開罰時雙方發生衝突，最終演變成互提傷害、妨害公務等告訴官司，全案由萬華分局處理中。

環保局萬華區隊分隊稽查員，6月1日晚間8時20分在大理街169巷、170巷執行垃圾包專案取締，發現楊姓老翁違規棄置垃圾包，3名稽查員立即上前取締、並要求配合出示證件，對方不但不願意還要求警方到場。

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據魯姓稽查人員向警方表示，在等待警方到場期間，楊姓老翁沿路行走規避，並帶著垃圾包離開，稽查員等人一路跟隨，中途楊姓老翁撞到路邊護欄，不慎跌倒左膝蓋擦傷，雙方曾發生口角衝突。

魯姓區分隊長表示，楊翁不僅對他爆粗口，甚至一度以左手肘撞擊他的身體左側，導致他重心不穩摔倒在地。

警方約10分鐘後找到移動中的眾人，楊翁派出所指控現場3位稽查員毆打他，提告傷害、妨害自由。環保局稽查人員也提出妨害公務告訴。警方均依規定受理，全案後續函送台北地方檢察署偵辦。

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