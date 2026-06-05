永遠的正義之光！故土城清水警所長劉宗鑫殉職近2年 追思紀念銘今揭牌

警政署副署長廖訓誠（右）慰問劉員遺孀近況。（記者徐聖倫攝）

前年因逮女毒蟲陳嘉瑩不幸殉職的派出所長劉宗鑫，辭世至今近2年，透過各界的支持響應，特於清水派出所門口設立「正義之光：劉前所長宗鑫追思紀念銘」，以追憶劉員的英勇，將全力守護社會治安的精神永遠傳承。今下午3時，在新北市土城警分局清水派出所前，舉行莊嚴的揭牌儀式。

時任新北市警局長、現任警政署副署長廖訓誠也特地到場參加揭牌儀式，廖訓誠語重心長表示，劉員在任時非常認真，印象最深的是，在派出所整理其遺物時，翻出一本筆記本，密密麻麻寫滿各級會議要點，近乎滴水不漏，其認真對待工作、以社會治安為己任的心態可見一斑。

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土城警分局特於警察節前夕設立這座追思紀念銘，揭牌儀式邀請劉員家屬及其2位稚女到場，場面令人動容。土城警分局表示，設立此紀念銘旨在激勵全體同仁承襲其遺志，將追思轉化為捍衛治安之實質動力。

土城警分局長沈明義強調，這座追思紀念銘代表對已故劉前所長以肉身捍衛正義的最高敬意。正如紀念銘文所述，故劉前所長的身影將永遠與我們同在，這道由他用生命捍衛的「正義之光」，將在全體警察同仁傳承下，於台灣社會永不熄滅。

故清水派出所長劉宗鑫遺孀與一對女兒在紀念銘前合影。（記者徐聖倫攝）

故清水派出所長劉宗鑫之父向警政署副署長廖訓誠等警局長官講述近況。（記者徐聖倫攝）

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