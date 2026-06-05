涉自美走私古柯鹼來台 劉喬安送抵新北檢不排除聲押

有「太陽花女神」之稱的劉喬安今下午已移送新北檢複訊。（記者王定傳攝）

有「太陽花女神」稱號的劉喬安（本名：劉依函），涉及侵占與多起毒品包裹案件，遭國內5個地檢署通緝，潛逃美國，昨遣返回台，其中，新北地檢署通緝她是因為涉及一起美台運輸古柯鹼案，刑事局今下午2時許詢問完後，將她移送新北檢複訊，劉約下午3時40分抵達，不發一語；由於她涉運輸第一級毒品重罪，且共犯咬出上游就是她，加上她潛逃海外，檢方不排除聲押劉女。

去年初，刑事警察局國際科、偵二大隊提供美方「國土安全調查署」（HSI）及「執法行動遣返局」（ERO）情資下，她在美國波士頓一家飯店被逮，歷經漫長行政與司法程序後，昨押解遣返回台，刑事局偵二大隊第三隊將她帶回針對其涉及運輸毒包裹來台的相關案情進行了解，釐清毒品流向與其他共犯。

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怎料，刑事局今進行偵訊後，她因兩度表達呼吸困難，身體不適，警方先將她送醫檢查，之後再移送新北地檢署偵辦。

至於她之所以被新北檢通緝，原因是2021年間，涉在美國夥同「Kenny」、「小伍」兩名身分不詳男子，把市價數百萬元的590.42公克的古柯鹼連同蠟燭、衣服及鐵盤放入包裹空運輸入台灣，涉違反可處死刑及無期徒刑的「毒品危害防制條例」運輸第一級毒品罪嫌。

劉女在台共犯均落網，包含與劉對接的酒店女公關謝涓鈴已判刑7年、領包裹者張楊宗判刑8年、處理報關事宜者楊智鈞判刑9年確定。

由於共犯咬出古柯鹼來源正是劉喬安，並提供對話紀錄、包裝毒品影像證據，且劉涉可處死刑或無期徒刑的運輸第一級毒品重罪嫌，又逃亡美國藏匿而被通緝，檢方不排除祭出聲押等強制處分。

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