嚇人！國3要去埔里錯開至竹山 回頭逆向行駛15公里被警攔下

車燈閃耀的轎車一路逆向15公里被攔下，其他車輛都與他不同方向。（國道七隊提供）

1部豐田深色轎車，昨日深夜近11時50分，在國道3號竹山南雲交流道路段時，驚覺自己開錯國道，居然直接在主線迴轉變逆向行駛，一路逆向跑了15公里，而國道七道隊接獲國道八隊通報，在235K處攔停，所幸長達15公里路段沒有撞到來車，65歲呂姓駕駛被依公共危險罪嫌移送法辦。

該部豐田轎車是由65歲呂姓男子駕駛，據他後來跟警方表示，他是從台中市開上國道3號，原本要在霧峰系統交流道接國道6號到埔里，卻不知何故一直開到國道3號250K南雲交流道附近，突然驚覺自己開錯了，居然就在直線直接迴轉，變成逆向往北開。

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沿途有一些車輛被嚇到，緊閃避到其他車道，而呂男似乎沒有回神，繼續逆向往北，國道七隊很快接獲國道八隊通報，在235K處攔停下來，呂男說：「他發現開錯，太緊張就直接迴轉！」

呂男沒有毒駕或酒駕，國道七隊表示，呂男危險行徑，不只以違反道路交通管理處罰條例第43條舉發外，另也依涉嫌刑法公共危險罪移送偵辦。

呂男一路逆向15公里才被國道警察攔停。（國道七隊提供）

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