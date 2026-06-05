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    示範「抓龍筋」竟壓頭口交10年熟客 推拿師辯「女兒在隔壁」不可能做這樣事

    2026/06/05 15:57 記者許國楨／台中報導
    台中地院判處林姓推拿師4年4月徒刑，仍可上訴。（資料照）

    台中地院判處林姓推拿師4年4月徒刑，仍可上訴。（資料照）

    台中市一名林姓男整復推拿師，遭控替男熟客進行按摩療程期間，違反對方意願實施口交，林辯稱因對方稱房事不順，才向他示範訓練加強鼠蹊部穴道筋膜放鬆，況且女兒就在隔壁否認性侵，案經台中地院審理，根據相關事證仍認定林涉犯強制性交罪，近日判處有期徒刑4年4月，仍可上訴。

    判決指出，被害男客與林男認識超過10年，長期前往其經營整復所接受推拿及按摩，案發當天，被害人前往接受療程，先由林男女兒進行部分按摩，隨後改由林男接手，不料過程中，林男卻逾越專業界線，對被害人實施違反意願性行為。

    被害人事後向公司主管及妻子吐露遭遇，出現情緒崩潰、哭泣及明顯異常反應，隨後陪同報警處理，林男到案後否認犯行，辯稱當天對方提到性功能大不如前，才跟他說可以加強鼠蹊部穴道筋膜放鬆建議，況且整復所當時滿床，各床位間距離相近，整體為開放式空間，女兒也在隔壁，若稍有異常動靜，不可能甘冒熟客制止怒罵聲音遭他人聽到之風險。

    林也強調從業20多年，擁有家庭及穩定事業，不可能做出自毀聲譽事情，不過法院審理認為，被害人歷次陳述內容一致，相關證述與後續醫療、心理評估資料均可相互印證，此外，林男案發後與被害人通話曾提及感到愧疚、壓力極大及失眠等內容，認足以作為補強證據。

    法官指出，林男身為整復推拿師，卻罔顧被害人長期建立信任關係及對其專業依賴，嚴重侵害他人性自主權益，犯後仍否認犯行，也未與被害人達成和解，因此依法判處4年4月徒刑。

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