20多年前殺台日混血少女判刑聲請釋憲 憲法法庭認追訴權時效變更合憲

憲法法庭今下午由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞開記者會公布「115年憲判字第5號－違犯最重本刑為死刑之罪的追訴權時效變更案」判決。（記者楊心慧攝）

現今48歲女子陳諭詩於1998年涉嫌殺死17歲台日混血少女林姓少女，判14年6月確定；陳女不服，聲請釋憲，主張原本殺人罪追訴權時效為20年，本案已逾時效，但2019年修正的刑法施行法，導致她遭追訴判刑，違反信賴保護及法不溯既往原則。憲法法庭今作成115年憲判字第5號判決「犯最重本刑為死刑之罪的追訴權時效變更案」，宣告合憲，此案無涉信賴保護及不違背法不溯既往原則。

17歲台日混血林姓少女1998年在桃園檳榔攤工作，遭潘子鑑、陳諭詩等4人懷疑偷錢，毆打拘禁後，林女一度逃脫求助，卻被抓回檳榔攤。潘男持球棒、開山刀攻擊，吳男綑綁控制，最終絞殺林女致死，4人再載往郊區焚屍滅證。

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受限當年科技與監視設備不足，檢警無法確認死者身分及嫌犯，案件於7個月後簽結，並以無名屍下葬。直到2019年秘密證人檢舉，檢方透過DNA比對確認死者身分，重啟偵辦，循線查出涉案4人。潘子鑑、陳諭詩一審遭判無期徒刑，二審改判14年6月，2022年3月經最高法院駁回上訴定讞。

陳諭詩不服，聲請釋憲主張，1998年殺人罪追訴權時效為20年，本案原已逾時效，但2019年修正刑法施行法第8條之2後仍遭追訴，違反信賴保護及法不溯既往原則，大法官認為本案具有憲法審查價值，決議受理。

憲法法庭今下午由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞開記者會公布「115年憲判字第5號－違犯最重本刑為死刑之罪的追訴權時效變更案」判決。

許碧惠指出，為審理本案，憲法法庭函請法務部提供相關資料及意見，法務部函復表示，系爭規定參考外國立法例而增訂，追訴權時效規定並未影響立法者對該特定行為可罰性的決定，亦不涉及該行為的社會非難，有程序法的性質，依程序法從新的法理，並不違反法律不溯及既往原則及信賴保護原則。

吳定亞表示，刑法施行法第8條之2規定：「於2019年5月10日修正之刑法第80條第1項第1款但書施行前，其追訴權時效已進行而未完成者，適用修正後之規定，不適用前條之規定。」無涉法律不溯及既往原則，與信賴保護原則尚無違背；聲請人聲請裁判憲法審查部分駁回。

許碧惠表示，聲請人共同殺人案的追訴權時效原將於2019年7月17日完成，但相關規定已於同年5月31日施行。雖然聲請人原期待再過1個多月即可免於追訴，但此種期待欠缺正當性與保護價值，因此即使因新法施行而落空，也不違反信賴保護原則。

此判決由5名大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥評議，未參與評議的3名大法官為蔡宗珍、楊惠欽、朱富美。

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