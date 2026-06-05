苗栗竹南郵局外包司機遇害惹議 議員質疑警方通報時程

苗栗縣竹南郵局發生外包司機遭砍身亡案，民進黨苗栗縣議員翁杰在總質詢率領備詢的苗栗縣政府官員等人默哀10秒。（記者張勳騰攝）

苗栗縣竹南郵局昨（4）日發生外包司機遭砍身亡案，民進黨苗栗縣議員翁杰今（5）日總質詢率備詢的苗栗縣政府官員等人默哀10秒，他質疑因案發地距派出所僅1分鐘路程，且嫌犯12點多即曾亮刀，4時許仍爆發血案，要求警方說明通報時間軸；苗栗縣警局長李忠萍答詢，竹南郵局直到3點50分才正式向警方報案提告，之前警方獲報即研議將嫌犯強制送醫，但未獲家長同意，隨後就傳出嫌犯持刀砍人，警方獲報也立即到場將嫌犯逮捕。

苗栗縣議員翁杰總質詢指出，竹南昨發生一起令人心痛的社會案件，竹南郵局外包司機不幸遭嫌犯持刀攻擊。他質疑，案發地點距離竹南派出所徒步僅約1分鐘路程，但媒體報導指，嫌犯在下午1點多已曾在郵局門口持刀揮舞，最終卻仍於下午4點多發生攻擊事件，質疑中間3小時的處置與通報過程，要求警方說明完整時間軸。

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李忠萍答詢表示，昨天中午12點多，嫌犯曾在郵局前持菜刀揮舞，但時間僅約數秒，現場並無民眾報案，警方也未接獲報案；直到下午1點30分，竹南郵局經理向苗栗郵政總局回報，尚未直接向轄區派出所報案。

下午3點左右，郵局經理前往竹南警分局表示欲報案並提出告訴，警方當場說明相關法律構成要件後，經理表示需先返報長官確認再行決定。警方在掌握情資後，於下午3點多主動前往嫌犯住處，並找到嫌犯父親到分局說明，希望評估是否將嫌犯送醫或強制就醫，以避免情緒再度失控，但家屬並不願意。

李忠萍指出，郵局經理於下午3點50分許返回分局正式提告，警方於製作筆錄期間同步通報衛生單位評估是否啟動強制送醫程序。然而在相關程序尚未完成前，嫌犯於下午4時27分持菜刀衝入郵局攻擊被害人。警方接獲報案後立即趕赴現場，迅速將嫌犯逮捕上銬，並封鎖現場進行鑑識採證。

衛生局長楊文志也回應，本案個案「不是治安列管人口，也不是毒品案件，也不是精神患者」，社會對暴力行為常有誤解，實際上約95％的暴力行為來自一般民眾情緒失控，僅約5％與精神疾病未妥善照顧有關，呼籲社會不應將暴力事件直接與精神疾病連結。

對此，翁杰呼籲，郵局等高風險單位應建立更直接的通報機制，第一時間即可通報警方介入，不用層層上報，及時預防，防止意外發生。

苗栗竹南郵局外包司機遇害，民進黨苗栗縣議員翁杰總質詢質疑，警方通報處理時間軸。（記者張勳騰攝）

苗栗縣警局長李忠萍說明，警方獲報即研議將嫌犯強制送醫，但未獲家長同意，砍人案發生後，警方獲報也立即到場將嫌犯逮捕。（記者張勳騰攝）

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