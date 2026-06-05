新北天山親水農場少年失足溺斃 負責人犯過失致死判10月

新北市十五歲少年與父母前往坪林區天山親水農場遊玩，戲水時踩空溺水，緊急送醫搶救中。（記者陸運鋒翻攝）

新北市坪林區「天山親水農場」2023年發生一起遊客溺斃不幸事件，台北地方法院認定農場負責人吳姓男子將鄰近的金瓜寮溪水域納入營運範疇，卻未配置救生員及足夠安全設備，依過失致死罪判處吳男有期徒刑10個月，可上訴。

判決指出，吳姓男子2023年1月起經營「天山親水農場」，提供烤肉、露營等服務，並在場內販售、出租游泳圈及充氣船等設備。該農場將緊鄰的金瓜寮溪水域並於烤肉棚架旁設置階梯，讓遊客可以進入溪流戲水。

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2023年7月9日，15歲的蘇姓男子與家人入園烤肉。當日下午，蘇男自農場階梯下水戲水，卻因失足不慎溺水並陷入水中。消防人員獲報後迅速將蘇男救起並送醫，但蘇男仍因缺氧性腦病變及呼吸衰竭，於同月27日宣告不治。

吳男辯稱「溪流是在本案農場外面，不是我經營之範圍，我沒有經營水域」、「我不是管理員，我也沒有阻止他們下水，我有叫他們要自己注意安全」等語，主張其並無保證人地位。

不過，法院認為，儘管溪流屬於公共水域，但吳男表示進入農場要收取200元門票，可見其經營模式是透過門票收費營運，並已將本案溪流等環境納入其營業範圍，對於入園遊客的安全具有法律上的保證人地位，應負起安全監控與防護之責。

法院認為，吳男未能善盡場其義務，致使發生遊客溺斃死亡事件，造成死者家屬無以回復之傷痛，又被告犯後否認犯行，未能與被害人家屬達成調解，最終處有期徒刑10個月。可上訴。

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