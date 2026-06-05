雲林襲臀警性騷、偷竊樣樣來 南警第1分局將列汰除對象

在雲林廟會襲臀的周姓警員，從雲林調職到台南，在台南４年多來，他曾涉騷擾與竊盜，因申誡未滿18支未遭免職。警方將密集督導，將他列汰除對象。（記者王捷攝）

台南市第一警分局周姓警員在雲林涉性騷擾，第一分局調查周員調任台南期間接連犯兩起騷擾與竊盜案，連對女警也涉嫌下手，但受限考績管制無法把周員調離，目前周員累計10多支申誡，依規定須滿18支申誡方達汰除標準，警方將他列汰除對象，將密集督導。

周男這個月休假前往雲林六房媽遶境時涉嫌對女舞者性騷擾，第一分局第一時間啟動調查，聯繫被害人製作筆錄並協助提告，全案函送台南地檢署偵辦。

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周男調派台南4年多來，有兩件起涉嫌性暗示、性騷擾民眾與女警，因當時跟蹤騷擾防制法未生效，所以他未被起訴，但後來又犯下一件去雲林火車站竊取巡邏卡的竊盜案，經院檢審理遭簡易判決處刑，儘管屢次觸法，他因未達免職要件加上人事管制無法調動，一分局僅能列管，突顯汰除不適任員警之侷限。

針對周員屢次違紀，第一分局重申絕不寬貸，周男違紀目前已累計10多支申誡，依規定需滿18支申誡方能免職。若本次雲林案屬實並重懲，申誡總數將逼近門檻，警方已將其列為重點汰除對象並實行密集督導，考量其屢犯，警方將採取嚴厲控管，嚴防脫序行為再度發生，保障社會對警察的信任。

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