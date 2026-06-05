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    宜蘭礁溪休旅車撞電動輔助車 82歲老婦噴飛又被輾送醫不治

    2026/06/05 13:05 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣礁溪鄉今天早上8點發生一起死亡車禍，一輛白色休旅車行經南北三路與東西五路交叉口時，撞上一輛紅色電動輔助車。（民眾提供）

    宜蘭縣礁溪鄉今天早上8點發生一起死亡車禍，一輛白色休旅車行經南北三路與東西五路交叉口時，撞上一輛紅色電動輔助車。（民眾提供）

    宜蘭縣礁溪鄉今早8點發生一起死亡車禍，一輛白色休旅車行經南北三路與東西五路交叉口時，撞上一輛紅色電動輔助車，導致82歲簡姓老婦當場遭撞飛，並重摔落地又遭車輪輾過，送醫傷重不治，詳細肇事原因尚待警方釐清。

    25歲葉女今早載孩子駕駛白色休旅車出門，行經礁溪南北三路與東西五路交叉口時，與電動輔助車發生猛烈碰撞，由於撞擊瞬間力道相當大，現場慘不忍睹，82歲簡婦當場連人帶車遭噴飛、重摔在地且滑行一段距離。

    輔助車的車體，也因劇烈撞擊嚴重毀損，零件碎裂四散，滿地殘骸令人怵目驚心；白色休旅車肇事後，還往前行駛一小段距離才停下，車輪更一度輾過老婦，肇事葉女抱著小孩趕緊下車，警消獲報趕抵處理，駕駛酒測值為0；小孩疑似未依規乘坐安全座椅。

    事故現場一片狼藉，詳細肇事原因與責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。警方表示，依《道路交通管理處罰條例》第31條3項規定，小型車附載幼童未依規定安置於安全椅者，處駕駛人新臺幣1500元以上3千元以下罰鍰；有關其幼童安置方式、宣導及其他相關事項之辦法，由交通部會商內政部等有關機關定之。

    25歲葉女今早載孩子駕駛白色休旅車出門，行經礁溪南北三路與東西五路交叉口時，與電動輔助車發生猛烈碰撞。（民眾提供）

    25歲葉女今早載孩子駕駛白色休旅車出門，行經礁溪南北三路與東西五路交叉口時，與電動輔助車發生猛烈碰撞。（民眾提供）

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